Звезда "Игры престолов" рассказала о возможности не одной концовки сериала

Актриса рассказала о съемках 8 сезона сериала

Кадр из сериала "Игра престолов"

Известная актриса Эмилия Кларк, которая недавно открыто рассказала о съемках в сериале "Игра престолов", предположила, что авторы картины снимают сразу несколько альтернативных концовок сериала, пишет The Hollywood Reporter.

Также она рассказала, что съемочный процесс устроен так, что даже актеры не всегда понимают, какой отрезок истории записывается в конкретный момент.

"Я часто даже не знаю, что делаю на съемочной площадке. Я сейчас серьезно. Думаю, они снимают сразу несколько концовок — нам они не говорят, что происходит. Скорее всего, они не доверяют даже нам. Еще раз: я говорю об этом серьезно", — сказала Кларк.

В сети поспешили предположить, что слова актрисы — правда. В сентябре прошлого года о такой же версии съемок говорила представитель HBO Кейси Бойлз.

Она отметила, что для популярных сериалов, вроде "Игры престолов", альтернативные концовки — почти незаменимая вещь: это помогает бороться с возможными утечками информации и потенциальными "сливами" эпизодов в интернет. Такой прием с альтернативными концовками применяли для сериалов "Во все тяжкие" и "Клан Сопрано" — это помогло сохранить сюжет последних серий в тайне.

Напомним, фанаты уже не могут дождаться, когда же выйдет последний 8 сезон сериала Игра престолов. Мы вспоминали, как поменялись главные персонажи "Игры престолов" к 8 сезону.

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