Клоун, который плачет: Джим Керри снова сыграл неудачного комедианта в новом сериале "Шучу"

Новое шоу будет выходить на канале Showtime

Джим Керри. Фото: Gety

Не успели мы отойти от громкой премьеры сериала на канале Showtime "Патрик Мелроуз", как канал представил новый трейлер сериала "Шучу" (Kidding), где главную роль исполняет Джим Керри.

В режиссерском кресле – Мишель Гондри, больше известный по драме "Вечное сияние чистого разума", где также снимался Джим Керри.

По сюжету, Джефф (Джим Керри) работает ведущим детской телепрограммы, где он появляется в образе мистера Пиклс. В то время, когда милый мистер Пиклс развлекает детей, жизнь реального Джеффа просто разрушается.

Премьера фильма "Шучу" состоится на канале Showtime 9 сентября 2018 года.

Напомним, в сети появился трейлер фильма Dark Crimes режиссера Александроса Авранаса с Джимом Керри в роли полицейского по имени Тадек. Триллер снимали в Польше, а сценарий писали на основе реальных событий, произошедших в начале нового тысячелетия. Сюжет фильма взяли из одноименной статьи, напечатанной в еженедельнике New Yorker.

Также Джим Керри присоединился к актерскому составу фильма о Еже Сонике – экранизации популярной игры.