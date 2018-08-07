Клоун, который плачет: Джим Керри снова сыграл неудачного комедианта в новом сериале "Шучу"
Новое шоу будет выходить на канале Showtime
Не успели мы отойти от громкой премьеры сериала на канале Showtime "Патрик Мелроуз", как канал представил новый трейлер сериала "Шучу" (Kidding), где главную роль исполняет Джим Керри.
В режиссерском кресле – Мишель Гондри, больше известный по драме "Вечное сияние чистого разума", где также снимался Джим Керри.
По сюжету, Джефф (Джим Керри) работает ведущим детской телепрограммы, где он появляется в образе мистера Пиклс. В то время, когда милый мистер Пиклс развлекает детей, жизнь реального Джеффа просто разрушается.
Премьера фильма "Шучу" состоится на канале Showtime 9 сентября 2018 года.
Напомним, в сети появился трейлер фильма Dark Crimes режиссера Александроса Авранаса с Джимом Керри в роли полицейского по имени Тадек. Триллер снимали в Польше, а сценарий писали на основе реальных событий, произошедших в начале нового тысячелетия. Сюжет фильма взяли из одноименной статьи, напечатанной в еженедельнике New Yorker.
Также Джим Керри присоединился к актерскому составу фильма о Еже Сонике – экранизации популярной игры.