"Ключи Локков": вышел атмосферный трейлер нового сериала Netflix
В основе проекта – одноименные комиксы Габриэля Родригеса и Джо Хилла
Стриминговый сервис Netflix, который показал трейлер второго сезона сериала "Сексуальное воспитание", опубликовал также и трейлер сериала "Ключи Локков".
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В основе проекта – одноименные комиксы Габриэля Родригеса и Джо Хилла, сына писателя Стивена Кинга. Главные герои – три подростка, пережившие смерть отца. Они вместе с матерью переезжают в родовое поместье в городе Лавкрафте. Там герои находят таинственные ключи, с помощью которых разгадают тайну гибели отца.
Режиссеры – Карлтон Кьюз Мередит Аверилл. Роли исполнили Коннор Джессап, Джексон Роберт, Эмилия Джонс, Дарби Стэнчфилд, Билл Хек.
Премьера сериала запланирована на Netflix на 7 февраля.
Напомним, Netflix снимет сериал-приквел культового фильма Романа Полански "Китайский квартал" 1974 года.
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