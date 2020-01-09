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"Ключи Локков": вышел атмосферный трейлер нового сериала Netflix

В основе проекта – одноименные комиксы Габриэля Родригеса и Джо Хилла

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
"Ключи Локков"
"Ключи Локков"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который показал трейлер второго сезона сериала "Сексуальное воспитание", опубликовал также и трейлер сериала "Ключи Локков".

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В основе проекта – одноименные комиксы Габриэля Родригеса и Джо Хилла, сына писателя Стивена Кинга. Главные герои – три подростка, пережившие смерть отца. Они вместе с матерью переезжают в родовое поместье в городе Лавкрафте. Там герои находят таинственные ключи, с помощью которых разгадают тайну гибели отца.

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Режиссеры – Карлтон Кьюз Мередит Аверилл. Роли исполнили Коннор Джессап, Джексон Роберт, Эмилия Джонс, Дарби Стэнчфилд, Билл Хек.

Премьера сериала запланирована на Netflix на 7 февраля.

Напомним, Netflix снимет сериал-приквел культового фильма Романа Полански "Китайский квартал" 1974 года.

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