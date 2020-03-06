Книги об уютном счастье: как перестать гнаться за успехом и жить в гармонии

ТОП-5 книг о том, как обрести счастье

Современный мир движется все быстрее и быстрее. Мы постоянно вынуждены осваивать новые технологии, переживать очередные реорганизации на работе и выдерживать натиск скоротечных трендов в моде, питании, медицине. Мы работаем в компаниях, которые непрерывно "учатся". Живем в обществе, где быстро растет армия бизнес-тренеров, коучей, консультантов по мотивации, специалистов по личному развитию, терапевтов. И каждый из них побуждает нас двигаться вперед, гнаться за желанным успехом без остановки. Есть ли в этой гонке место счастью и внутренней гармонии?

Найти и то, и другое во времена непрерывных изменений Сегодня.Lifestyle предлагают в книгах из сегодняшней подборки.

Что почитать Фото: Сегодня

Сара Найт "Магическое искусство игнорирования". Издательство Vivat

Автор мирового бестселлера предлагает "выбросить хлам из жизни": избавиться от нежелательных обязательств без всякого стыда или чувства вины, и направить энергию, силы и время на действительно важные вещи. Эта книга поможет сбросить с себя гнет общественных предрассудков, груз чужих ожиданий и задышать полной грудью – без надрыва достигая целей и чувствуя себя свободным и счастливым человеком.

Марк Мэнсон "Изящное искусство забивать на все". Издательство "Наш формат"

Издание Марка Мэнсона "разлетелось" многотысячными тиражами по всему миру, сделав популярной новое течение, "психологию пофигизма" в литературе. Без прикрас и красивых формулировок автор объясняет, используя примеры из жизни выдающихся личностей и простых людей, бесконечная погоня за желанным "успехом" приведет разве что к нервному срыву и психбольницы. Он дает практические советы, как прекратить "загонять" себя и просто наслаждаться сегодняшним днем.

Свен Бринкман "Остановись! Как противостоять культу самосовершенствования и быть счастливым". Издательство Vivat

Свенн Бринкман описывает семь простых и понятных шагов к жизни без лишних хлопот и переживаний, в мире и согласии с собой и окружающими. Свою теорию он подкрепляет философией древнегреческих стоиков и примерами из жизни Барбары Хелд и Харуки Мураками.

Рик Хэнсон, Форрест Хэнсон "Несокрушимость. Как заложить прочный фундамент покоя, силы и счастья". Издательство "КМ-БУКС"

В бешеном ритме современного существования мы нередко забываем, что же является его фундаментом. Забываем о благодарности и сочувствии, на которых держится наша личная, профессиональная и общественная жизнь. Поэтому вовсе неудивительно, что иногда она рушится в один миг. Авторы книги рассказывают о том, как сохранить человечность и найти источник сил и равновесия внутри себя. Делятся 12-ю чертами и привычками людей, которым удается существовать счастливо. Усвоив эти привычки, вы увидите, как жизнь заиграет новыми красками, какой бы волнующей она не казалась на первый взгляд.

Шинмьо Масуно "Поймай дзен жизни. Японские практики, ведущие к спокойствию и радости". Издательство Книжный клуб "Клуб семейного досуга"

Создайте собственный сад и любуйтесь из него заходом солнца. Работайте на полную, но не забывайте о качественном отдыхе. Отпускайте людей, которые на самом деле давно ушли, и события, мысли о которых мешают наслаждаться мгновением прямо сейчас. Шинмьо Масуно, дзенскому монаху, в своей книге удалось совместить современные реалии с мудростью тысячелетий и подарить читателям инструкции о том, как создать собственный Тибет в маленькой квартире в панельной пятиэтажке.

Напомним, ранее мы рассказывали о книгах, которые стоит прочесть каждой женщине. Кроме того писали, что почитать о воспитании детей.

Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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