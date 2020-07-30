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Ко дню дружбы: ТОП-фильмов на вечер, которые идеально подойдут для просмотра с подругами

Добрые киноленоленты для совместного просмотра

Сегодня, 30 июля, отмечается Международный день дружбы. Как давно вы встречались с подругами, мило болтали за чашечкой чая или кофе или смотрели интересный фильм с последующим совместным смакованием приятных моментов? Новая подборка фильмов от Сегодня.Lifestyle даст вам отличный повод устроить киновечер.

Хорошие фильмы с интересным сюжетом и талантливыми актёрами – лучшее средство, чтобы отдохнуть и перезагрузиться вместе к концу рабочей недели.

Также ранее мы рекомендовали ТОП-5 великолепных комедий для поднятия настроения. А если вы не знаете, что посмотреть с детьми, присмотритесь к этой подборке потрясающих мультфильмов, от которых ваши чада будут в восторге.

Последнее слово

Успешная бизнесвумен Хариетт привыкла всё держать под своим тотальным контролем. Будучи уже в возрасте, она решает заранее подготовить свой идеальный некролог – не оставлять же такой важный процесс на дилетантов. Для этого Хариетт нанимает журналистку Энн Шерман.

Чтобы узнать о жизни Хариетт побольше, Энн начинает общение с её окружением и понимает, что жизнь её клиентки была скучной и однообразной. Главное, что было в жизни Хариетт лишь полный контроль, а никто из знакомых бизнесвумен не может сказать о ней ни единого слова. Выдумывать Энн не желает, поэтому они вместе с Хариетт решают создать новые воспоминания.

"Последнее слово" Фото: themoviedb.org

Пышка

Дочка некогда блистательной королевы красоты Рози, Диксон решает принять участие в конкурсе, который курирует её мама. Всё бы хорошо, если бы Виллоудин, а для мамы она просто Вилл, не была пышкой.

Рози, помешанная на своей внешности уже смирилась с этим фактом. А вот неожиданное желание дочери участвовать в конкурсе приводит Рози в шок. Сама Вилл никогда не переживала по поводу своего лишнего веса до тех пор, пока не влюбилась в симпатичного сверстника. Задача усложняется еще тем, что в конкурсе будет принимать участие подруга Вилл – красотка с идеальной фигурой Эллен.

"Пышка" Фото: themoviedb.org

Влюбись в меня, если осмелишься

Дерзкая Софи Ковальска и романтичный Жульен Жанвье друзья с самого детства. Однажды мама Жульена подарила ему красивую коробку. Вскоре Жульен познакомился с Софи, которую обижали дети возле школьного автобуса. Чтобы поднять настроение девочке, Жюльен отдал ей эту коробку, но попросил чтобы Софи иногда давала ее и ему. На что Софи ответила предложением заработать коробку, выполнив задание.

Так между ними завязалась игра "слабо – не слабо". Софи и Жульен взрослели, шли годы, а они всё продолжали игру, пока не осознали, что давно влюблены друг в друга, но что-то им мешало признаться. Чувствуя взаимное притяжение, они начинают жестокую игру, но уже с собственными чувствами…

"Влюбись в меня, если осмелишься" Фото: themoviedb.org

Ангелы Чарли

Натали, Дилан и Алекс – очаровательные и при этом очень ловкие девушки, которые работают детективами на миллионера по имени Чарли. Их называют "Ангелы" Чарли. Сильные и смелые леди ловко владеют различными видами оружия и техниками рукопашного боя, умеют прыгать с парашютом. Чарли никогда не показывает им своё лицо, а задания даёт девушкам при помощи современных технологических устройств.

Однажды "Ангелы" получают задание разыскать компьютерного гения Эрика Нокса, создавшего систему распознавания голоса. Нокс похищен неким Роджером Корвином. "Ангелы" проникают на его вечеринку и тогда приключения начинаются…

"Ангелы Чарли" Фото: themoviedb.org

Там, где сердце

Оптимизм молодости – отличная помощь в трудные минуты жизни. Так и случилось с нашей главной героиней – семнадцатилетней девушкой по имени Новали Нэйшн. Вереница неприятных событий в жизни у Новали связана с цифрой пять. Мама ушла из семьи, когда Новали исполнилось пять лет, а парень бросил её у магазина в чужом городе, когда на кассе пробили сдачу 5 долларов и 55 центов.

Новали осталась совсем одна, хотя нет, не совсем – вместе со своей восьмимесячной беременностью. Денег у Новали нет, делать она ничего не умеет. Она решает прятаться в магазине и тайно жить здесь до тех пор, пока у неё не появится на свет ребёнок…

"Там, где сердце" Фото: themoviedb.org

Ранее мы делились подборкой ТОП-5 крутых фильмов, в которых главные герои идут на невероятные авантюры ради денег.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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