Ко дню рождения Кузьмы "Скрябина" покажут фильм о неизвестных фактах его биографии

Сегодня еще далеко не все известно о личной жизни, творчестве, карьере Андрея Кузьменко

Сыграют в память о Кузьме. Фото из архива «Сегодня»

17 августа, в День рождения лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, канал "Украина" покажет спецпроект "Кузьма. Недосказанное" о малоизвестных страницах жизни артиста. Спецпроект подготовлен совместно с украинской службой "Радио Свобода".

17 августа Андрею Кузьменко, который трагически погиб в феврале 2015 года, исполнилось бы 50 лет. Сам же артист никогда дней рождений не отмечал, но умел поздравить сам себя легко и с юмором: "Андрійку, я тебе вітаю дуже, себе з Днем народження. Бажаю тобі не загнутися ще в наступному році. Щось троха ще нормального придумати разом. Взагалі бути нормальним пацаном, щоб планка не сильно впала з твоєї голови і більш-менш не було соромно що ти робиш і показуєш людям", – Андрей Кузьменко, поздравления из архивных кадров.

Сегодня еще далеко не все известно о личной жизни, творчестве, карьере Кузьмы "Скрябина". Спецпроект "Кузьма. Недосказанное" – это воспоминания родителей, жены, друзей и коллег артиста о жизни, о делах, планах и мечтах, которые Андрею не суждено было воплотить в жизнь. "Я горд за своего сына. Потому что он прожил короткую, но достойную жизнь", – говорит отец Андрея, Виктор Кузьмич.

О патриотизме Кузьмы, его таланте и харизматичности будут говорить друзья лидера группы "Скрябин" – Ирина Билык, Александр Пономарев, музыкальный продюсер Владимир Бебешко и другие.

"Я думаю, что Андрей свою миссию до конца не выполнил. Знаете, почему? Потому что он – патриот Украины. Настоящий. И переживал за нашу страну. Большую часть у него занимала политика и все, что у нас творилось и творится сейчас. Он ездил в госпиталь, помогал ребятам и никогда не афишировал. Он запрещал афишировать свои добрые дела", – говорит музыкальный продюсер Владимир Бебешко.

Также в проекте прозвучат песни Кузьмы – любимая музыка миллионов украинцев, которую мы будем слушать и напевать еще много лет.

Напомним, фронтвумен группы "Скрябин" рассказала о Кузьме.