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Коктейли и загар: ТОП лучших открытых бассейнов в Киеве

Предлагаем подборку – список бассейнов в Киеве, где можно купаться и загорать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:52
Лучшие бассейны в Киеве 2019
Лучшие бассейны в Киеве 2019
Фото: Depositphotos

Жаркие летние деньки хочется провести не в офисе или дома на кровати, а возле открытого бассейна, где можно позагорать. Предлагаем список – бассейны в Киеве, где можно загорать и отлично проводить время.

Смотрите видео о самых дорогих бассейнах в мире:

Бассейны в Киеве: "Пирс № 39" на ВДНХ

"Пирс № 39" / Фото: pirs39.com.ua
"Пирс № 39" / Фото: pirs39.com.ua

Адрес: проспект Глушкова, 1

Пирс №39 включает в себя две разные длины дорожек – 25 метров для взрослых и 13 метров для детей. В будние дни бассейн работает в спортивном режиме, но тут также можно отдыхать и всей семьей. Здесь также можно арендовать полотенца и шатра.

Бассейны, где можно загорать в Киеве: City beach club​

City beach club / Фото: citybeach.kiev.ua
City beach club / Фото: citybeach.kiev.ua

Адрес: улица Горького, 176 (Ocean Plaza), крыша

Бассейн на крыше – это значит вечеринки, развлечения, танцы и шоу. В комплексе расположены два бассейна и удобные лежаки по периметру, которые можно арендовать. Также тут есть мягкие "кровати" для больших компаний, вкусные коктейли. Вход на летнюю площадку тут свободный, но здесь также нужно будет обязательно арендовать шезлонг или бунгало.

Пляжи с бассейнами в Киеве: Boraborabeachclub​

Boraborabeachclub / Фото: facebook.com/pg/BoraBoraBeachClubKiev
Boraborabeachclub / Фото: facebook.com/pg/BoraBoraBeachClubKiev

Адрес: Гидропарк, пляж "Молодежный"

Для посетителей сдесь есть два открытых бассейна и терраса с бунгало. Также в комплексе для отдыха находятся ресторан и танцпол. Кроме того, есть выход к частному песочному пляжу, вечеринки до поздней ночи, летнее меню, вкусные коктейли.

Бассейны под Киевом: "ХІІ месяцев"

"ХІІ месяцев" / Фото: 12.org.ua

Адрес: Зоопарк "ХІІ месяцев", село Демидов, улица Вербовая, 79

Создатели зоопарка "XII месяцев" открыли на территории открытый бассейн. Помимо непосредственно зоны для плавания посетителей ждет водный бар, детская зона с водопадом. Желающих также ждет джакузи. Дети будут в восторге от такого отдыха.

Напомним, ранее мы сделали небольшую подборку лучших пляжей Киева 2019, где купаться можно с самого утра.

Также  "Сегодня" узнали, где этим летом в Киеве можно будет купаться и отдыхать возле воды, и как эти места готовят к прибытию отдыхающих.

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Источник: Сегодня
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