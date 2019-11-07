Колин Фаррелл может сыграть злодея в новом "Бэтмене"

Актеру предложили роль Пингвина

Колин Фаррелл Фото: Getty Images

Новый проект "Бэтмен" обрастает новыми подробностями. Известно, что главную роль в фильме сыграет Роберт Паттинсон. А недавно стало известно, что известный актер Колин Фаррелл ведет переговоры со студией Warner Bros. об участии в съемках фильма, в котором ему предложена роль Пингвина. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Узнайте, кто заставил Роберта Паттинсона согласиться стать новым Бэтменом:

Так, известно также, что Джеффри Райт сыграет комиссара Джеймса Гордона, а Пол Дано — Загадочника. На роль Харви Дента, известного как Двуликий, претендует Мэтью Макконахи. Также к актерскому составу фильма может присоединиться Энди Серкис: он рассматривается на роль Альфреда Пенниуорта, дворецкого Брюса Уэйна и одного из его главных помощников.

Режиссером нового "Бэтмена" выступает Мэтт Ривз. Съемки ленты должны стартовать в конце 2019-го или в начале 2020 года.

Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.

Напомним, что американская актриса и модель, звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в новом супергеройском фильме "Бэтмен".

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