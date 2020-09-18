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Команда фильма "ДахаБраха. Шлях" вернулась к съемкам после карантина. Один из самых ожидаемых кинопроектов

Сегодня, 18:00

Документальный фильм о знаменитой украинской группе

Полнометражная лента "ДахаБраха. Шлях" от режиссера Анны Корж – один из самых ожидаемых документальных проектов в Украине. Это история о современной украинской этно-хаос группе "ДахаБраха", которая вносит огромный вклад в украинскую культуру, популяризацию культурного кода и этники в течение 15 лет своей карьеры в разных уголках мира.

"ДахаБраха. Шлях"
"ДахаБраха. Шлях"
Фото: пресс-служба

За два года съемочная группа проехала с музыкантами почти 40 тысяч километров, побывала в 15-ти городах и в четырех странах: это были съемки гастрольного тура в США, концерты во Франции, запись нового альбома в Бразилии. А также в конце 2019 года мультикамерной съемкой был снят грандиозный концерт по случаю 15-летия "ДахаБраха" в киевском Дворце Спорта. Также, уже представлены два тизера к будущему фильму.

"ДахаБраха. Шлях"
"ДахаБраха. Шлях"
Фото: пресс-служба

После перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии, команда фильма "ДахаБраха. Шлях" вернулась к съемкам и представила проект на питчинге Госкино в конкурсе неигрового кино, для производства которого предоставляется государственная поддержка. После полугодового карантина съемочная группа уже отсняла концерты группы в Одессе и Херсоне в рамках Gogolfest, на данный момент снимает участие "ДахаБраха" в масштабном проекте "Ковчег Украина" – концерте-хрестоматии украинского наследия, инициатором которого стали дирижер Оксана Лынив и менеджер и писательница Ярина Винницкая.

"В планах на будущее – доснять синхроны с героями в локациях четырех живописных ландшафтов Украины и видео-портреты музыкантов, поехать вместе с "ДахаБраха" в фольклорную экспедицию и снять документальные сцены их жизни вне музыки. На старте проекта нам помог УКФ, благодаря которому мы смогли зафиксировать гастрольную жизнь группы и их международный успех. Осталось снять часть в Украине и заняться пост-продакшеном. Надеемся на поддержку Госкино, ведь, действительно, это проект культурной презентации Украины в мире. Музыка – уникальная язык, который понимают на любых континентах, особенно если это песни, передаваемые из уст в уста сквозь время, сохраняя генетический код нации. В мотивах, которые поют мамы и бабушки своим детям и внукам, сохраняется история, которую важно зафиксировать", – говорит режиссер фильма Анна Корж.

Напомним, фильм "ДахаБраха. Путь "является совместным проектом продюсера из Чехии Оксаны Капинос и режиссера Анны Корж. Съемки фильма стартовали в 2018 году. Премьера фильма запланирована на начало 2022 года.

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