Компания Amazon "убила" готовый фильм Вуди Аллена с Джудом Лоу и Селеной Гомес

Представители Amazon никак не комментируют ситуацию

Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

Новый фильм режиссера Вуди Аллена, которого несколько лет назад обвинили в педофилии, никак не получит дату премьеры.

Отметим, что в "Дождливом дне в Нью-Йорке" снялись Селена Гомес, Джуд Лоу, Эль Фэннинг, Тимоти Шаламе, Лив Шрайбер, Диего Луна, Ребекка Холл и другие. Картина рассказывает о приключениях двух молодых людей в большом городе, в одной из сюжетных линий 44-летний женатый бабник (Лоу) влюбляется в 15-летнюю модель (Фэннинг). Пресса и часть публики посчитали такие отношения на экране "неподобающими".

Это послужило причиной или что-то иное, но компания Amazon Studios положила "Дождливый день в Нью-Йорке" на полку. Представители Amazon никак не комментируют ситуацию.

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Напомним, популярный актер восстал против Вуди Аллена, скандал об изнасиловании с которым недавно получил новый виток. Колин Ферт заявил, что никогда не будет работать с этим режиссером, сообщает The Guardian. Британский актер сделал свое заявление в тот же день, когда на телевидении вышло интервью с приемной дочерью Аллена Дилан Фэрроу.