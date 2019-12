Концерт Бет Харт в Киеве: ТОП-5 личных историй в песнях блюзовой королевы

Певица рассказал истории написания своих песен

Бет Харт Фото: пресс-служба

Королева блюза нашего времени Бет Харт 8-го декабря представит в Киеве во Дворце "Украина" новый альбом. Номинантка премии Grammy и 3-кратная обладательница "Blues Music Awards" выпустила за 26 лет своего творчества 13 альбомов.

Узнайте также, как прошел большой концерт Олега Винника:

Последний – совсем горячий – "War in My Mind" вышел в сентябре 2019-го. Именно с ним Бет сейчас колесит по всему миру. Из всего этого великого множества песен – каждая написана глубоко от души, каждая – это ее личная история.

My California – спасение от депрессии

"Когда я находилась в депрессиях и зависимостях, одним из важных шагов к новой здоровой жизни стала "My California". Ее текст давался мне очень непросто. В "My California" я написала о своей несовместимой с жизнью слабости, глубоком разочаровании в себе, о том, что съедало меня изнутри долгие годы. В тот период жизни я сражалась с огромным набором невыносимо негативных чувств – написание песни о них стало тогда моей необходимостью и впоследствии спасением. Закончив "My California", я освободилась от этого негатива и почувствовала себя защищенной".

Tell Her You Belong To Me – трепетный разговор с папой

"Это, наверное, самая "личная" песня моего нового альбома и точно моя самая любимая в нем.

"Скажи ей, что ты принадлежишь мне", – слова, обращенные к моему папе, которые он должен, на мой взгляд, сказать своей новой жене. Дело в том, что когда я была ребенком, мы с ним были очень близки. Затем мои родители развелись, и он женился на женщине, которая не позволяла мне иметь с ним какие-либо отношения. "Tell Her You Belong To Me" – песня-просьба-требование: "Скажи этой леди, что ты – мой папа".

Написание текста заняло полтора года. Шли месяцы, и у меня была дерьмовая лирика. После работы с психотерапевтом я поняла, почему она так тяжело шла. Потому, что я боялась встретиться со своими чувствами к отцу лицом к лицу. Но постепенно я нашла силы посмотреть в глаза этому глубинному страху, сказав себе: "Ты должна столкнуться с этим и написать об этом". Я перестала прятаться от себя и поняла: взросление состоит в том, что вы не только прощаете, но и принимаете то, кем являются люди – смотрите на них с состраданием и без осуждения.

Когда я закончила писать "Tell Her You Belong To Me", я стала счастлива, потому в моей душе не осталось больше вины, гнева и обиды на папу – только полная безоговорочная любовь, что бы он ни делал, как бы далеко ни убежал и кем бы он ни был. Обожание этой маленькой девочки ее замечательного отца будет в том тексте навсегда.

Когда я пою "Tell Her You Belong To Me", она иногда меня душит. Но не грустью. А тем, что демонстрирует мне, как сильно я люблю своего отца, и это непоколебимо".

The Mood That I’m In – песня о любви к кому-то, кого я уже не помню…

"Это старая песня, которую я написала около 6-и лет назад. Ее было просто, беззаботно и весело писать. В "The Mood That I’m In" история о любви к кому-то, кого больше нет с вами. Поэтому вы идете и пытаетесь найти кого-то, кто похож на вас и кто вам знаком. Но, конечно, вы не можете перестать возвращаться к мысли о желании этого человека. Я бы назвала эту песню беззаботной любовной песней. Она не похожа на "Broken" или что-то в этом роде – она веселая. И мне действительно нравится музыка в ней. Здорово!"

Sick – общественно-политическая лирика

"Это тоже очень старая песня – я бы назвала ее юной. В ней речь идет о Джордже Буше и моем гневе на него во время пребывания в Белом доме. Это песня о вещах, которые я бы никогда не смогла сказать Бушу в лицо, поэтому я просто спела о них в песне.

Да, представьте, я, будучи подростком, была настолько дерзка, что говорила с аудиторией о Джордже Буше (смеется). Тогда я сильно нервничала – и только пыталась заставить зрителей думать, что говорю все это очень жестко".

Mechanical Heart – признание в любви без украшательств

"Механическое сердце" я написала моему мужу Скотту тогда, когда он старался меня спасти от самой же себя. В начале наших отношений я была просто развалиной, я все еще терпела крушение. Эта песня – мой способ сказать Скотту несколько важных вещей: "Слушай, я знаю, что у меня нет таких способностей, которые ты должен любить – быть постоянно чрезвычайно терпеливой и доброй. Но, мужчина, несмотря ни на что, я не собираюсь перестать пытаться донести до тебя свои чувства. Несмотря на то, что я псих, я могу принести тебе немного рая на эту Землю". Вот о чем эта песня. Это откровенная исповедь для моего мужа. Но это и обещание ему: независимо ни от чего на свете я никогда не перестану пытаться догнать тебя и дать тебе все, что ты заслуживаешь".

Напомним, 13 июня в рамках масштабного мирового турне HERE TO LOVE один из величайших рок-музыкантов современности, продюсер и мультиинструменталист, обладатель четырех премий Grammy Lenny Kravitz даст шоу в Киеве.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.