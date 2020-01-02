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Концерт Олега Винника "Роксолана" на телеканале "Украина" посмотрели 7,8 млн зрителей

Телепоказ большого сольного концерта артиста в эфире собрал высокие показатели

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:56
Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

30 декабря грандиозное шоу Олега Винника "Роксолана", которое телеканал "Украина" подарил своим зрителям накануне новогодних праздников, стало лучшей программой на украинском телевидении.

Олег Винник собрал аншлаг во Дворце спорта, смотрите подробности:

Телепоказ большого сольного концерта артиста в эфире собрал самые высокие показатели среди украинских телеканалов: по аудитории 18-54 (50 тыс. +), средняя доля (shr,%) составляла 14,01% (рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +"), рейтинг (rat,%) – 4,52 % по аудитории 18+ (50 тыс. +): доля – 22,13% (Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +"), рейтинг (rat,%) – 9,17%, по аудитории 4+ (Вся Украина): доля – 24 02%, рейтинг (rat,%) – 9,86% (Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина").

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Масштабное шоу мирового уровня "Роксолана", наполненное яркими номерами, долгожданными премьерами, высокотехнологичным светом и звуком, ультрасовременным сценическим дизайном, вышло в эфир 30 декабря в 20:00 и собрало у экранов более 7,8 млн зрителей (Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина").

Подобные концертные шоу до сегодняшнего дня не реализовывались в Украине и подняли планку до категории мирового уровня сценического и режиссерского перформанса.

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Изюминкой концертной постановки стала трансформирующаяся сцена – впервые заявлена ​​в нашей стране. Благодаря изменению положения световых и экранных конструкций зритель смог увидеть 8 различных сценических рисунков. Сценография создавалась режиссером Екатериной Царик совместно с компанией Alight. Каждый номер сопровождался световой драматургией. Для этого были использованы 600 динамических световых приборов, а световой и видео дизайн был прописан и синхронизирован со звуком и всеми динамическими элементами сцены. Во второй части концерта Олег Винник удивил публику своим неожиданным эффектным появлением. Артист рисковал жизнью, спустившись к зрителям из-под потолка Дворца Спорта на многотонной подвесной платформе.

Ранее режиссер Катя Царик рассказала о тонкостях создания шоу "Роксолана".

Также мы рассказывали, что Олег Винник прошел детектор лжи.

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