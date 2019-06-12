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Концерт The Chemical Brothers в Киеве: ТОП-5 известных хитов легендарной группы

Группа The Chemical Brothers даст концерт в Киеве 15 июня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:42
The Chemical Brothers
The Chemical Brothers
Фото: Getty Images

Киев 15 июня снова посетят легендарные британские электронщики The Chemical Brothers, которые приезжали в Украину на Atlas Weekend 2018. Музыканты представят в столице  новый альбом No Geography. Их концерты – это же полное погружение в аудиовизуальное представление, которое держит публику до самого финала. Влияние The Chemical Brothers на электронную музыку трудно переоценить. Шесть их альбомов в разное время достигали №1 в британских чартах. Их пластинки продаются многомиллионными тиражами. 

Как прошел концерт Димы Монатика:

Отметим, что The Chemical Brothers навсегда изменили представление о том, как должно выглядеть live-шоу электронной группы. Предлагаем вспомнить легендарные хиты группы The Chemical Brothers.

Hey Boy, Hey Girl

Galvanize

Out Of Control

Block Rockin' Beats

The Sunshine Underground

Напомним, в 2011 году музыканты группы The Chemical Brothers планировали приехать в Украину с концертом. Однако,  официальном сайте The Chemical Brothers сообщили, что группа вынуждена отменить концерт в Киеве по не зависящим от них обстоятельствах. Музыканты принесли извинения своим поклонникам.

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Источник: Сегодня
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