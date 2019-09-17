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Корейские шоу и странные реалити: яркие тренды в контенте от аналитиков The Wit

В Киеве стартовал Kyiv Media Week 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:36
Вирджиния Муслер
Вирджиния Муслер
Фото: facebook.com/kyivmediaweek

В Киеве стартовал ежегодный медиафорум Kyiv Media Week 2019 (KMW). Пройдет это событие с 16 по 19 сентября. В этом году на медиафоруме внимание уделят новейшим технологиям, которые меняют повседневную жизнь людей.

Также смотрите видео как прошел Kyiv Media Week в прошлом году:

Так, генеральный директор международной аналитической компании The Wit со Швейцарии Вирджиния Муслер представила на международном медиафоруме Kyiv Media Week представила основные тренды аудиовизуального контента.

"Молодежь, флирт, насилие и самоопределение – горячие темы этого года как в телешоу, так и в сериалах", – отметила эксперт.

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Вирджиния Муслер выделила три корейских форматы, которые стали значимым событием на мировом рынке. В проекте The Masked Singer ( "Певец в маске") звезды выступают в масках и борются за симпатию аудитории. Также вышла американская адаптация этого формата на канале Fox. В формате Battle of One Voice 300 из певцов формируют команды фанатов и совместно готовят выступления для соревнования в шоу. В формате Super Hearer задача участников – отличить голоса.

А вот среди так называемых "медленных форматов" (slow entertainment), которые популярны в Корее и Китае, Муслер выделила проекты о приюте для животных, о работе корейских звезд в Испании и тому подобное. Например, в Британии есть формат Restaurant That Makes Mistakes, где люди с деменцией (синдром устойчивого нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга) управляют и работают в ресторане.

А вот в проекте Naked Beach участники, которые ненавидят свои тела, пытаются решить эту проблему... на нудистском пляже. "У голых ведущих всего неделя, чтобы убедить тех, кто ненавидит свое тело, полюбить себя", – говорится в ролике проекта.

Также, по словам эксперта, более популярными становятся проекты, где подчеркивается сексуальный подтекст. Таков интерактивный формат Mums Make Porn. В нем матери подростков, которые не удовлетворены качеством порно, которое смотрят их дети, решают снять свое! Они проводят кастинг, выбирают главных героев, пишут сценарий и снимают порнофильм.

Отметим, The Wit – аналитический партнер Kyiv Media Week. Эта аналитическая компания, основанная в 1996 году, занимается исследованием мирового телевизионного и VOD-контента. Сегодня ее услугами пользуются производители, дистрибьюторы и вещатели по всему миру. KMW – крупнейший медиафорум Центральной и Восточной Европы, главное медийное событие в Украине. KMW проводится ежегодно в Киеве с 2011 года.

Программа KMW охватывает все сферы современного медиабизнеса: кино, ТВ, форматы, сериалы, анимацию, digital-технологии, детский контент, телеком, законодательство, уникальные возможности украинской медиаиндустрии и многое другое. 

Напомним, ранее в украинской столице прошел ежегодный международный медиафорум Kyiv Media Week 2018, в рамках которого своим опытом и подробностями работы поделились и создатели мировых киношедевров. 

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