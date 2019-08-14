"Король Лев" стал самым успешным анимационным фильмом в истории
Режиссером фильма стал Джон Фавро
Анимационный фильм студии Disney "Король Лев", о подробностях съемок которого мы писали ранее, признан самым успешным в своем жанре во все времена. Мировые кассовые сборы картины составили 1,33 миллиарда долларов, пишет Metro.
Смотрите видео о том, что компания "Disney" пожертвовала полтора миллиона долларов на восстановление популяции львов:
Стоит отметить, что предыдущим рекордсменом являлась мультипликационная лента "Холодное сердце", которая была выпущена в 2013 году. Она собрала в прокате 1,29 миллиарда долларов.
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Третье место занимает "Суперсемейка 2", кассовые сборы которой составили 1,24 миллиарда долларов. В "пятерку" лучших также вошли анимационные ленты "Миньоны" (1,16 миллиарда долларов) и "История игрушек: Большой побег" (1,07 миллиарда долларов).
Отметим, что в центре сюжета "Короля Льва" – молодой лев Симба, которому пришлось пережить сложный период – потерять своего отца Муфаса. Он будет пытаться получить власть, чего бы это ему не стоило.
Напомним, ранее студия Disney показала новый трейлер обновленного мультфильма "Король Лев".
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