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"Король Лев" стал самым успешным анимационным фильмом в истории

Режиссером фильма стал Джон Фавро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Кадр из фильма "Король Лев"
Кадр из фильма "Король Лев"
Фото: пресс-служба

Анимационный фильм студии Disney "Король Лев",  о подробностях съемок которого мы писали ранее, признан самым успешным в своем жанре во все времена. Мировые кассовые сборы картины составили 1,33 миллиарда долларов, пишет Metro.

Смотрите видео о том, что компания "Disney" пожертвовала полтора миллиона долларов на восстановление популяции львов:

Стоит отметить, что предыдущим рекордсменом являлась мультипликационная лента "Холодное сердце", которая была выпущена в 2013 году. Она собрала в прокате 1,29 миллиарда долларов.

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Третье место занимает "Суперсемейка 2", кассовые сборы которой составили 1,24 миллиарда долларов. В "пятерку" лучших также вошли анимационные ленты "Миньоны" (1,16 миллиарда долларов) и "История игрушек: Большой побег" (1,07 миллиарда долларов).

Отметим, что в центре сюжета "Короля Льва" – молодой лев Симба, которому пришлось пережить сложный период – потерять своего отца Муфаса. Он будет пытаться получить власть, чего бы это ему не стоило. 

Напомним, ранее студия Disney показала новый трейлер обновленного мультфильма "Король Лев".

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