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Король Ночи из "Игры престолов" посетит Киев

Актер Ричард Брейк приедет на фестиваль Kyiv Comic Con

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:19
Ричард Брейк
Ричард Брейк
Фото: Getty Images

Столицу Украины посетит известный актер - Ричард Брейк. Об этом сообщили организаторы Kyiv Comic Con на своей странице в Facebook. Актер приедет в Киев на конвент, который пройдет 1-2 июня.

Самые известные актерские работы Брейка – это Король Ночи в сериале "Игра престолов" (4 и 5 сезоны), Джо Чилл в "Бэтмен: Начало" Кристофера Нолана. Он появляется в таких крупных проектах как "Doom", "Kingsman: Тайная служба", "Тор: Царство тьмы", "Черная Орхидея", играет эпизодические роли в сериалах "Сверхъестественное", "Гримм" и многих других. Критики отмечают его игру в хорроре "Мэнди" и фильме Роба Зомби "31".

Организаторы отметили, что с актером можно будет пообщаться, а также получить автограф.

Напомним, в прошлом году на Comic Con Ukraine приезжали британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам "Властелин колец", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Затерянный мир", а также американский актер Брайан Декарт,звезда видеоигры Detroit: Become Human.

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актер Kyiv Comic Con Ричард Брейк
Источник: Сегодня
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