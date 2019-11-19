Королева романтики: лучшие комедии с Мег Райан

Актрисе исполняется 58 лет

Мег Райан Фото: Getty Images

Американская актриса Мег Райан, которая тайно вышла замуж, 19 ноября празднует свой день рождения. Звезде исполняется 58 лет. Зрители запомнили ее благодаря ролям в романтических комедиях. Сложно представить кого-то другого в фильме "Вам письмо" или "Неспящие в Сиэтле".

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Предлагаем вспомнить самые яркие роли Мег Райан в романтических комедиях, а вечером пересмотреть некоторые фильмы.

"Когда Гарри встретил Салли", 1989

Главные роли исполнили Билли Кристал и Мег Райан. На момент знакомства Гарри и Салли, молодой человек состоит в отношениях с подругой своей нечаянной попутчицы. Предложенную Салли дружбу самоуверенный ловелас отвергает. не получилось, печально вздохнули ангелы, подождали несколько лет и опять пересекли траектории жизненных маршрутов несостоявшейся пары.

Сцена из фильма "Когда Гарри встретил Салли", в которой Гарри и Салли сидят в ресторане и Салли на спор симулирует оргазм, считается одной из самых лучших в кинематографе, а фраза "Мне — то же, что и ей", сказанная посетительницей ресторана при виде этой сцены, занимает 33-е место в списке ста лучших киноцитат в американском кино.

"Прелюдия к поцелую", 1992

Герои Алека Болдуина и Мег Райан — идеальная пара. Всё у них хорошо, и, недолго думая, они решают пожениться. Но, во время свадебного торжества невесть откуда взявшийся старец по традиции целует невесту и желает ей счастья и здоровья. Это событие не проходит для девушки бесследно. Постепенно она начинает меняться в прямом и переносном смысле. Молодой муж в панике, медицина бессильна. Всему виной злополучный старик, который, поцеловав невесту, поменялся с ней душами…

"Неспящие в Сиэтле", 1993

Чикагский архитектор Сэм тяжело переживает смерть любимой жены Мэгги. Чтобы избавиться от депрессии, он принимает решение сменить обстановку и переехать вместе с сыном Джоной в Сиэтл. Возвращаясь с вечеринки у родителей, Энни включает в машине радио и настраивается на передачу, в которую звонят слушатели и рассказывают о своих рождественских желаниях. В эфире раздаётся голос маленького мальчика из Сиэтла — его зовут Джона и он хочет, чтобы у его папы Сэма появилась новая жена.

"Вам письмо", 1998

Романтическая комедия с Томом Хэнксом и Мег Райан в главных ролях. Они знакомятся в сети, общаются анонимно. В жизни – он наследник большой книжной империи, а у нее маленький книжный магазинчик "За углом", который достался от мамы. Веселые моменты и несравненная игра актеров переносят в совершенно иной мир романтики и любви.

"Кейт и Лео", 2001

Леопольд Алексис Элайджа Уолкер Гарет Томас Маунтбаттен (Хью Джекман), герцог Олбани из 1876 года, происходит из знатного рода, но его семья разорилась, и, чтобы поправить свое материальное положение, он должен взять в жены богатую американку. По стечению обстоятельств попадает в 2001 год.

Напомним, ранее актриса Мег Райан, которая не часто появляется на красных дорожках, восхитила эффектным образом и цветущим внешним видом.

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