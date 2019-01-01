Королевы, галлы и монстры: что посмотреть в кино на этой неделе

Киноманы могут порадовать себя новыми премьерами

"Мария – королева Шотландии". Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 17 января можно посмотреть семь новых премьер: фантастический два триллера, мультфильм, две драмы, комедию, документальный фильм. Предлагаем список фильмов, которые можно посмотреть в кино на этой неделе.

"Стекло"

По сюжету, героиня Сары Полсон пытается убедить главных героев в том, что они являются абсолютно обычными, но психически больными людьми. Как раз эти сцены и показаны в международном трейлере триллера "Стекло".

Отметим, что фильм "Стекло" является продолжением картин "Неуязвимый" и "Сплит" – про неуязвимого Дэвида Данна (Брюс Уиллис), злого гения Мистера Стекло (Сэмюэл Л. Джексон) и серийного убийцу Кевина Уэнделла Крамба (Джеймс МакЭвой) со множественным расстройством личности. Но Мистер Стекло придумывает план побега и выпускает Зверя на свободу, чтобы разрушать и сеять хаос, и теперь лишь Дэвид Данн может их остановить.

"Астерикс и тайное зелье"

По сюжету, Астерикс и его друг Обеликс продолжают свою многолетнюю борьбу с Цезарем, который хочет наконец расправиться с необузданными галлами. На этот раз родное поселение Астерикса и Обеликса остается без магического зелья, дарящего героям нереальную силу. Цезарь решает этим воспользоваться.

"Мария – королева Шотландии"

Это история противостояния королевы Франции Марии Стюарт (Сирша Ронан) и британской королевы Елизаветы I (Марго Робби). Мария Стюарт стала королевой Франции в 16 лет. Овдовев через два года, она отказалась снова выходить замуж и вернулась в родную Шотландию. Законная наследница престола Мария Стюарт хочет занять трон, но на ее пути стоит Елизавета I, которая правит Англией и Шотландией. Поскольку королева может быть только одна, героиням предстоит серьезная борьба за трон.

"1+1: Новая история"

Комедийный взгляд на отношения между парализованным богачем Филлипом и безработным человеком с судимостью Деллом, которого наняли, чтобы он помогал Филлипу. В американской версии эти роли достались Брайану Крэнстону, известному по криминальному сериалу "Во все тяжкие", и Кевину Харту, сыгравшему в "Джуманджи" с Дуэйном Джонсоном. Вместе с ними в картине снялись Николь Кидман и Джулианна Маргулис — Алисия Флоррик из сериала "Хорошая жена". Постановщиком "Неприкасаемых" стал режиссер "Дивергента" и "Областей тьмы" Нил Бергер.

"Бен вернулся"

Это история о 19-летним парнем Беном Бернсом, у которого есть наркотическая зависимость и проблемы с законом. Когда он неожиданно возвращается домой к своей ничего не подозревающей семье накануне Рождества, его мать Холли (Робертс) очень радует такой сюрприз, но вскоре она понимает, что Бен все еще связан со своей преступной компанией. На протяжении 24 часов, которые могут навсегда изменить их жизни, Холли решает сделать все, что в ее силах, чтобы защитить своего сына и сохранить семью.

"Дрис ван Нотен"

Дрис – это очень личный портрет дизайнера Дриса ван Нотена. Впервые в жизни ван Нотен позволяет режиссеру и оператору вблизи наблюдать не только творческий процесс, но и пускает их в свою личную жизнь. Целый год Райнер Хольцемер подробно документировал каждый шаг создания четырех коллекций Дриса: то, как он выбирает ткани, работает над силуэтами и принтами.

"Догмэн"

Марчелло – маленький человек с большим сердцем и грустными глазами. Он держит парикмахерскую для собак Догмэн и умеет усмирить ласковым словом и питбуля, и местного громилу Симоне, который терроризирует всю округу. Марчелло мечтает увезти любимую дочку в далекое путешествие, но по доброте душевной сопровождает Симоне в его криминальных вылазках, и однажды это приводит к катастрофе. Преданный другом, Марчелло впервые в жизни решается объявить настоящую войну.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 10 января 2019 года вышло пять новых кинопремьер: французская комедия с Жаном Дюжарденом в главной роли, американский психологический триллер, драма, криминальный триллер с Сильвестром Сталлоне, аргентинская биографическая драма о маньяке.