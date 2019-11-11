"Корона Карпат 2019": полный список лауреатов кинофестиваля

Лучшей актрисой признана Ирма Витовская

"Корона Карпат" Фото: facebook.com/koronakarpat

В Трускавце отгремел VIII международный кинофестиваль "Корона Карпат". Церемония награждения состоялась в воскресенье, 10 ноября, на которой объявили лауреатов премии этого года.

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Отметим, что организаторы уже второй раз за всю историю его проведения дали зеленый свет только украинским фильмам. В конкурсной программе были представлены 11 полнометражных фильмов, а за награду в программе "короткого метра" и "дипломных работ" боролось 21 картина.

Итак, гран-при кинофестиваля "Корона Карпат 2019" завоевала картина Антонио Лукича "Мої думки тихі".

Полный список победителей кинофестиваля "Корона Карпат 2019":

Гран-при – "Мої думки тихі", режиссер Антонио Лукич;

Лучшая кинорежиссура – режиссер Антонио Лукич за "Мої думки тихі;

Лучший сценарий – Игорь Щербаков, "Тринадцятий автобус";

Лучшая мужская роль – Олег Шульга, "Позивний Бандерас";

Лучшая женская роль – Ирма Витовская, "Мої думки тихі;

Лучший короткометражный фильм – "Анна", режиссер Олесь Санин;

Лучший студенческий фильм – "Нетерпимість", режиссер Владимир Бакум;

Лучшая режиссура – "Бутылка", режиссер Егор Бондаренко.

Напомним, корреспондент "Сегодня" рассказала о том, чем порадовали организаторы и какие впечатления от пребывания в Трускавце на кинофетивале "Корона Карпат".

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