"Корона Карпат 2019": полный список лауреатов кинофестиваля
Лучшей актрисой признана Ирма Витовская
В Трускавце отгремел VIII международный кинофестиваль "Корона Карпат". Церемония награждения состоялась в воскресенье, 10 ноября, на которой объявили лауреатов премии этого года.
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Отметим, что организаторы уже второй раз за всю историю его проведения дали зеленый свет только украинским фильмам. В конкурсной программе были представлены 11 полнометражных фильмов, а за награду в программе "короткого метра" и "дипломных работ" боролось 21 картина.
Итак, гран-при кинофестиваля "Корона Карпат 2019" завоевала картина Антонио Лукича "Мої думки тихі".
Полный список победителей кинофестиваля "Корона Карпат 2019":
Гран-при – "Мої думки тихі", режиссер Антонио Лукич;
Лучшая кинорежиссура – режиссер Антонио Лукич за "Мої думки тихі;
Лучший сценарий – Игорь Щербаков, "Тринадцятий автобус";
Лучшая мужская роль – Олег Шульга, "Позивний Бандерас";
Лучшая женская роль – Ирма Витовская, "Мої думки тихі;
Лучший короткометражный фильм – "Анна", режиссер Олесь Санин;
Лучший студенческий фильм – "Нетерпимість", режиссер Владимир Бакум;
Лучшая режиссура – "Бутылка", режиссер Егор Бондаренко.
Напомним, корреспондент "Сегодня" рассказала о том, чем порадовали организаторы и какие впечатления от пребывания в Трускавце на кинофетивале "Корона Карпат".
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