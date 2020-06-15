Кортни Кокс – 56! Яркие цитаты Моники Геллер из "Друзей"
Многие забавные реплики Моники вскоре стали культовыми цитатами
Сегодня, 15 июня, родилась знаменитая американская актриса, звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс. Роль Моники в культовом сериале 90-х принесла Кортни Кок всемирную славу, хотя изначально актриса проходила пробы на роль Рэйчел, которая в итоге досталась Дженнифер Энистон. Участие в легендарном сериале сделало Кортни Кокс, а также ее коллег Энистон и Лизу Кудроу, самой высокооплачиваемой актрисой на телевидении. За съемку лишь в одном эпизоде в двух последних сезонах Кортни получала 1,5 миллиона долларов.
После съемок в сериале Кортни Кокс не остановилась, а наоборот продолжила активно сниматься в кино и сериалах. Многие зрители знают ее по фильмам "Сказки на ночь", "Крик", "Все или ничего", "День матери", а также сериалам "Город хищниц" и "Американская семейка".
В честь 56-летия знаменитости, Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить лучшие цитаты полюбившегося миллионам зрителей ее персонажа Моники Геллер.
- "Да, у меня есть мыло, губки, щетки, специальный воск для полировки машин и многое другое" (Моника Геллер).
"Но у тебя же нет машины" (Чендлер Бинг).
"Знаю, но однажды около нашего дома стояла такая грязная машина, что я решила ее помыть" (Моника Геллер).
"И?" (Чендлер Бинг)
"А заодно еще шесть" (Моника Геллер
- "Добро пожаловать в реальную жизнь. Она довольно паршивая, но ты втянешься".
- "Мне 25 лет и... 13 месяцев".
- "Родители никогда не видели меня пьяной! То есть они так думают".
- "Все, все, иду на работу и до конца дня о нем не думаю. Нет, это слишком, просто иду на работу..."
- "Будь самим собой. Только не слишком".
- "Как странно! Мы что-то значим для других людей и даже не подозреваем об этом".
- "Интересно, в каком возрасте ты перестаешь быть в состоянии поставить обе ноги за голову?"
- "Наличие сердечного приступа – естественный способ сказать вам, чтобы вы остановились".
- "Я сказал маме и папе вчера вечером, и они, кажется, восприняли это довольно хорошо" (Росс Геллер)
"О, правда? Тот истеричный телефонный звонок, который я получила от женщины в рыданиях в 3 часа ночи, "У меня никогда не будет внуков, у меня никогда не будет внуков" – было что? Неправильный номер?" (Моника Геллер)
- Теперь когда День благодарения окончен давайте готовиться к Рождеству.
Напомним, что в марте съемки продолжения сериала "Друзья" отложили из-за коронавируса.
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