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Кортни Кокс – 56! Яркие цитаты Моники Геллер из "Друзей"

Сегодня, 13:35

Многие забавные реплики Моники вскоре стали культовыми цитатами

Сегодня, 15 июня, родилась знаменитая американская актриса, звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс. Роль Моники в культовом сериале 90-х принесла Кортни Кок всемирную славу, хотя изначально актриса проходила пробы на роль Рэйчел, которая в итоге досталась Дженнифер Энистон. Участие в легендарном сериале сделало Кортни Кокс, а также ее коллег Энистон и Лизу Кудроу, самой высокооплачиваемой актрисой на телевидении. За съемку лишь в одном эпизоде в двух последних сезонах Кортни получала 1,5 миллиона долларов.

После съемок в сериале Кортни Кокс не остановилась, а наоборот продолжила активно сниматься в кино и сериалах. Многие зрители знают ее по фильмам "Сказки на ночь", "Крик", "Все или ничего", "День матери", а также сериалам "Город хищниц" и "Американская семейка".

В честь 56-летия знаменитости, Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить лучшие цитаты полюбившегося миллионам зрителей ее персонажа Моники Геллер.

Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала "Друзья"
Фото: Imdb.com

  • "Да, у меня есть мыло, губки, щетки, специальный воск для полировки машин и многое другое" (Моника Геллер).
    "Но у тебя же нет машины" (Чендлер Бинг).
    "Знаю, но однажды около нашего дома стояла такая грязная машина, что я решила ее помыть" (Моника Геллер).
    "И?" (Чендлер Бинг)
    "А заодно еще шесть" (Моника Геллер
  • "Добро пожаловать в реальную жизнь. Она довольно паршивая, но ты втянешься".
  • "Мне 25 лет и... 13 месяцев".
  • "Родители никогда не видели меня пьяной! То есть они так думают".
  • "Все, все, иду на работу и до конца дня о нем не думаю. Нет, это слишком, просто иду на работу..."
  • "Будь самим собой. Только не слишком".

Моника Геллер в сериале "Друзья"
Моника Геллер в сериале "Друзья"
Фото: Imdb.com

  • "Как странно! Мы что-то значим для других людей и даже не подозреваем об этом".
  • "Интересно, в каком возрасте ты перестаешь быть в состоянии поставить обе ноги за голову?"
  • "Наличие сердечного приступа – естественный способ сказать вам, чтобы вы остановились".
  • "Я сказал маме и папе вчера вечером, и они, кажется, восприняли это довольно хорошо" (Росс Геллер)
    "О, правда? Тот истеричный телефонный звонок, который я получила от женщины в рыданиях в 3 часа ночи, "У меня никогда не будет внуков, у меня никогда не будет внуков" – было что? Неправильный номер?" (Моника Геллер)
  • Теперь когда День благодарения окончен давайте готовиться к Рождеству.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон
Кортни Кокс и Дженнифер Энистон
Фото: Imdb.com

Напомним, что в марте съемки продолжения сериала "Друзья" отложили из-за коронавируса.

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