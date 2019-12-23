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"Кошки" и "Сумасшедшая свадьба 2": что посмотреть в кино на этой неделе

В широкий прокат выходят самые ожидаемые фильмы декабря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
"Шпионы под прикрытием"
"Шпионы под прикрытием"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах на широкие экраны выходит несколько новых премьер. На этой неделе 23-27 декабря 2019 можно будет посмотреть мультфильм "Шпионы под прикрытием", украинскую комедию "Сумасшедшая свадьба 2", боевик "Игра с огнем" и мюзикл "Кошки".

Предлагаем список свежих кинопремьер.

"Шпионы под прикрытием"

Режиссерами анимации выступили Трой Квон и Ник Бруно. По сюжету супершпион Лэнс Стерлинг (Уилл Смит) и ученый Уолтер Беккет (Том Холланд) имеют полностью противоположные характеры. Лэнс спокойный, вежливый и галантный. А Уолтер – наоборот. Но когда происходит неожиданный поворот событий, Уолтер и Лэнс вдруг вынуждены полагаться только друг на друга. И, если эта странная парочка не сможет стать настоящей командой, весь мир будет в опасности.

"Сумасшедшая свадьба 2"

Режиссером-постановщиком комедии "Сумасшедшая Свадьба 2" вновь выступил Влад Дикий. Старшая дочь Василия Сердюка надумала замуж. Конечно же, избранник не устраивает главу семьи. Естественно, он намерен помешать свадьбе.

"Игра с огнем"

Джейк Карсон – командир элитной команды пожарных, которых, обычно, отправляют на самые сложные задания. После последнего в их коллективе пополнение – Джейк спас троих детей из горящего дома. Пока они не найдут их родителей, заботиться о коротышках обязаны именно пожарные. Что будет, если нескольким взрослым серьёзным дядькам дать побыть няньками для троих детей? Ничего хорошего, это уж точно. И для них это гораздо сложнее, чем потушить многогектарный пожар. Вся их жизнь становится совершенно другой, ведь кто знает чего ждать от этих непредсказуемых детей. Пожарная часть ведь не имеет игрушек, только вот детишкам об этом сказать, наверное, забыли.

"Кошки"

Главные роли в фильме исполнили Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Ребел Уилсон и другие знаменитости. В фильме Идрис Эльба перевоплотился в злодея, Джуди Денч играет в киноадаптации мужскую роль. Также в картине снимались Ребел Уилсон, Йен МакКеллен, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден. Режиссером адаптации выступил Том Хупер. К слову, трейлер "Кошек" в сети приняли не очень тепло. Пользователи социальных сетей раскритиковали образы актеров, отмечая, что персонажи "выглядят отвратительно".

Напомним, ранее в прокат вышли мультфильм "Холодное сердце 2", драма "Идеальная ложь" с Хелен Миррен и Йеном Маккеленом, военная драма "Мидвей", триллер "Обратный отсчет", две украинские ленты – комедия "Отель Эдельвейс" и драма "История Лизы".

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