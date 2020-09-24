Космический авангард на выставке Александра Клименко в Киеве: почему стоит посетить

Неповторимую атмосферу можно ощутить на выставке украинского художника

28 августа в Киеве, в Арт-пространстве Mandarin Maison открылась выставка знаменитого украинского художника Александра Клименко.

Его картины были представлены на международных аукционах, и уже четыре раза были успешно проданы в одном из самых известных аукционных домов Phillips de Pury&Co. Новая выставка художника, где преимущественно представлены написанные во время карантина полотна, стала популярной среди почитателей искусства. Поэтому ее решили продлить до 27 сентября. Об этом сообщается на Facebook-странице Александра Клименко.

Выставка Александра Клименко в Киеве Фото: facebook.com/Alexander.Klymenko

Александр Клименко – уникальный украинский художник, экспериментатор и теоретик искусства, чьи работы в жанре современной абстракции были представлены от Украины на международной выставке Дворца Наций Женевы. Также его картины побывали в Музее истории искусств в Австрии, Art Fair Monaco и на многих других популярных площадках.

Картина Александра Клименко "Море и звезды" Фото: facebook.com/Alexander.Klymenko

Лейтмотивами картин художника являются метафизика света, сияние, авангардные элементы, которые вместе создают созидательное настроение, столь необходимое современному обществу.

Сам художник отмечает, несмотря на то, что некоторые могут лицезреть его картины на стене своего дома, офиса, или же увидеть 3D тур, атмосферу посещения живой выставки не заменить.

Отметим, что вход на выставку свободный.

Где: улица Бассейная 6, Арт-пространство Mandarin Maison, 5 этаж

Время работы: с 11:00 до 21:00 до 27 сентября.

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