Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Космический авангард на выставке Александра Клименко в Киеве: почему стоит посетить

Сегодня, 11:36

Неповторимую атмосферу можно ощутить на выставке украинского художника

28 августа в Киеве, в Арт-пространстве Mandarin Maison открылась выставка знаменитого украинского художника Александра Клименко.

Его картины были представлены на международных аукционах, и уже четыре раза были успешно проданы в одном из самых известных аукционных домов Phillips de Pury&Co. Новая выставка художника, где преимущественно представлены написанные во время карантина полотна, стала популярной среди почитателей искусства. Поэтому ее решили продлить до 27 сентября. Об этом сообщается на Facebook-странице Александра Клименко.

Выставка Александра Клименко в Киеве
Выставка Александра Клименко в Киеве
Фото: facebook.com/Alexander.Klymenko

Александр Клименко – уникальный украинский художник, экспериментатор и теоретик искусства, чьи работы в жанре современной абстракции были представлены от Украины на международной выставке Дворца Наций Женевы. Также его картины побывали в Музее истории искусств в Австрии, Art Fair Monaco и на многих других популярных площадках.

Картина Александра Клименко "Море и звезды"
Картина Александра Клименко "Море и звезды"
Фото: facebook.com/Alexander.Klymenko

Лейтмотивами картин художника являются метафизика света, сияние, авангардные элементы, которые вместе создают созидательное настроение, столь необходимое современному обществу.

Сам художник отмечает, несмотря на то, что некоторые могут лицезреть его картины на стене своего дома, офиса, или же увидеть 3D тур, атмосферу посещения живой выставки не заменить.

Отметим, что вход на выставку свободный.

Где: улица Бассейная 6, Арт-пространство Mandarin Maison, 5 этаж

Время работы: с 11:00 до 21:00 до 27 сентября.

Ранее мы сообщали, что документальный фильм о легендарном художнике Бэнкси покажут в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Киеве состоялся фестиваль ретроавтомобилей OLDcarLand: фотогалерея Подделка известной картины Рембрандта оказалась оригиналом: картина более 60 лет пролежала в подвале Высадили более 300 тысяч растений: в центре Киева откроют цветочный "Мульт-ленд"
выставка искусство
Источник: facebook.com/Alexander.Klymenko
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом у бікіні
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом у бікіні
Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро
Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро

Популярные статьи

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 24 сентября: Стрельцам нужно избегать ссор, а Козерогам – не поддаваться на провокации

Вчера, 18:45Шоу-бизнес

ТОП-5 самых непродолжительных браков украинских знаменитостей

Вчера, 13:28Fun

Самый узкий дом в Лондоне продают за 34 миллиона гривен (фото)

Вчера, 11:57Fun

Девушка с десятым размером груди зарабатывает на жизнь благодаря своим снимкам

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Линзы и новая прическа: Ольга Сумская показала необычный образ

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 23 сентября: Водолею нужно избегать конфликтов, а Рыбам – наслаждаться жизнью

22 сентябряFun

"Ношу корсет по 18 часов в день": женщина с 53-сантиметровой талией замахнулась на мировой рекорд (фото)

22 сентябряFun

Для любителей выпить: за 100 тысяч долларов продают квартиру "из пивных банок" (фото)

22 сентябряШоу-бизнес

"Мы с Сашей больше не вместе": Алина Гросу прокомментировала развод и поблагодарила поклонников за поддержку

22 сентябряFun

Gucci создал модные джинсы с пятнами от травы – купить можно за 22 тысячи гривен (фото)

22 сентябряFun

Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из гробницы возрастом 2000 лет: фото

22 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 22 сентября: Овна ждет удача на работе, а Тельца – интересная встреча

21 сентябряШоу-бизнес

Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

21 сентябряШоу-бизнес

"Это того не стоило": Тарас Цимбалюк откровенно рассказал о первом браке

21 сентябряШоу-бизнес

Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

21 сентябряFun

"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео

Новости партнеров

Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Звезда «Сватов» и «Квартала» показала роды на видео
Звезда «Сватов» и «Квартала» показала роды на видео
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Девушка дня. Обворожительная болгарка на мировом корте
Девушка дня. Обворожительная болгарка на мировом корте
Милейшая фигуристка, которая покорит вас своей фигурой
Милейшая фигуристка, которая покорит вас своей фигурой
Жена Винника в полупрозрачном платье показала свои формы
Жена Винника в полупрозрачном платье показала свои формы
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять