Космонавты, проклятие и шпионы: что посмотреть в кино на этой неделе

Главные кинопремьеры в Украине 18-21 апреля

"Высшее общество" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 18 апреля можно посмотреть пять новых кинокартин: романтический триллер, ужастик, приключенческую драму, биографическую драму и мелодраму.

"После"

Это экранизация одноименного бестселлера Анны Тодд. По сюжету, Тесс – отличница, прилежная студентка, идеальная дочь случайно встречает "плохого парня" Харди. Вспыхнувшие чувства переворачивают жизнь девушки с ног на голову. Парень открывает ей новые грани жизни и Тесс понимает, что карьера – не самое главное в жизни. Встреча станет своеобразной границей, которая разделит жизнь молодых людей на "до" и "после".

"Проклатье Ла Йороны/Проклятие плачущей"

Социальный работник Анна Гарсиа – овдовела и самостоятельно воспитывает двух детей. Анне поручили узнать, куда пропали ее подопечные, но в итоге и сама Анна, и ее дети оказываются в опасности. Над семьей нависло проклятье плачущей Ла Йороны – призрака мексиканской самоубийцы. Помочь Анне может только священник, именно он должен запечатать тьму навсегда.

"На высоте/Высшее общество"

Одну важную миссию – исследование черной дыры, необходимо выполнить экипажу космического корабля. Члены экипажа – не простые космонавты, они преступники, которых приговорили к пожизненному сроку. Именно в этом шаттле и проходит их заключение. При этом они спокойно передвигаются по кораблю и общаются друг с другом, мужчины и женщины могут продолжить род. Но Монте отказывается от интима, но обманным путем у него изымают биологический материал. В результате: рождается девочка, которой суждено изменить жизнь своего отца.

"Код "Красный"

Биографический фильм о советской шпионке Мелите Норвуд, которой удалось предотвратить Третью мировую войну. Главная героиня, Джоан Стенли, уже в почтенном возрасте, но женщина прожила яркую жизнь. Она успешно училась в Кембридже, и однажды Джо поступило предложение поработать. Работа была крайне опасна, ведь девушка стала русской шпионкой, за которой безуспешно гонялись британские спецслужбы.

"По воле божьей"

Лучшие друзья пытаются разоблачить педофилов-священнослужителей. Александра в детстве изнасиловал отец Прейнат. Парень вырос, женился и воспитывает пятерых детей. Он практически не вспоминает об ужасах своего детства. Пока однажды мужчина не узнает, что Прейнат до сих пор служит в церкви и много времени проводит с детьми.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 11 апреля уже можно увидеть такие фильмы: фантастический боевик, украинскую драму, французско-китайский мультфильм и семейный фильм.

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