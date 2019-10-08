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Костюмы, английский язык и юмор: все секреты фильма "Захар Беркут"

На пресс-конференции во Львове рассказали о съемочном процессе фильма "Захар Беркут"

Алина Устиловская
Сегодня, 16:39
"Захар Беркут"
"Захар Беркут"
Фото: Instagram

Долгожданный украинский фильм "Захар Беркут" выходит в прокат, и корреспондент Сегодня.Lifestyle побывала на премьере исторического экшена. Допремьерный показ, а также пресс-конференция творческой группы фильма состоялись во Львове 7 октября.

Также ранее Ахтем Сеитаблаев рассказал о творческих планах, подробнее в видео:

"Захар Беркут" – украинский фильм по мотивам одноименной повести Ивана Франко. Режиссером фильма стал Ахтем Сеитаблаев в сотрудничестве с американским коллегой Джоном Вином.

Первым делом окунуться в мир Захара Беркута удалось благодаря выставке костюмов из фильма, которая открылась в музейно-культурном комплексе "Львоварня". Костюмы, о которых ранее в интервью "Сегодня" рассказывал режиссер ленты, можно было увидеть вживую и даже пощупать. Настолько филигранная и кропотливая работа над одеждой героев экшена вызывает только восторг! Но на выставке была представлена только небольшая часть костюмов, которые были изготовлены Антониной Белинской и ее командой, а всего же их было около 600!

Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут"
Фото: Сегодня
Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут"
Фото: Сегодня
Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут"
Фото: Сегодня
Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут"
Фото: Сегодня
Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут"
Фото: Сегодня
Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут"
Фото: Сегодня
Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут"
Фото: Сегодня
Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут"
Фото: Сегодня
Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут"
Фото: Сегодня
Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут"
Фото: Сегодня
Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут"
Фото: Сегодня
Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут"
Фото: Сегодня
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"Антонина несколько месяцев путешествовала в Карпатах и все изучала. Например, из каких материалов возможно было в те времена (13 век – ред.) изготавливать одежду. Что могли носить на себе мужчины, которые шли на охоту или защищать своих родных", – отметил режиссер Ахтем Сеитаблаев.

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Кстати, он также отметил и колоссальный труд, а также профессионализм костюмеров: "На съемочной площадке я не помню, чтобы был час задержки в съемках из-за того, что нужно было починить костюмы. Это свидетельствует о высоком профессионализме".

Но говорили не только о костюмах, но и о самом фильме. Рассказали о любимых сценах, об особенностях персонажей и работе с зарубежными актерами сценарист Ярослав Войцешек, актеры Олег Волощенко, Андрей Исаенко, Алина Коваленко, а также юный Михаил Корженивский.

Пресс-конференция творческой группы фильма "Захар Беркут"
Пресс-конференция творческой группы фильма "Захар Беркут"
Фото: Сегодня

Как известно, главные роли в картине исполнили Алекс МакНиколл (Максим Беркут), Роберт Патрик (Захар Беркут), Томми Флэнаган (Тугар Вовк), Поппи Дрейтон (Мирослава), Цэгмид Цэрэнболд (Бурундай), Ержан Нурымбет (Мерке), Роки Майерс (Иван Беркут).

"Они (зарубежные актеры, – ред.) любят профессию, они тщательно изучают материал. Они всегда в хорошем рабочем настроении, ответственно относятся к своей работе. Они все прочитали повесть Ивана Франко", – отметил Ахтем Сеитаблаев.

Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут" во Львове
Выставка костюмов из фильма "Захар Беркут" во Львове
Фото: Сегодня

Однако украинские актеры отнеслись к работе над своими персонажами не менее ответственно. Чего только стоит в 30-градусную жару находиться на съемках в тяжелых, а порой и жарких костюмах, а также общаться на английском языке. Ведь фильм снимали именно на английском, а вот дубляж уже украинский. "Легкотня!", – отшутился Андрей Исаенко, сыгравший немого кузнеца, рассказывая о съемках на английском языке. А вот Олег Волощенко в течение двух месяцев посещал курсы английского, чтобы общаться с иностранными коллегами.

Поделился впечатлениями от первого актерского опыта и юный Михаил Корженивский, который сыграл внука Захара Беркута: "Мне очень понравилось играть в фильме. Здесь много хороших актеров. Больше всего понравилась сцена похорон... (кого хоронили, спойлерить не будем, – ред.)".

Отдельного внимания стоит и презентация клипа группы "Океан Ельзи" – "Перевал". Песня стала официальным саундтреком к историческому экшену "Захар Беркут".

На широкие экраны картина "Захар Беркут" выйдет 10 октября 2019 года.

Напомним, генеральным медиапартнером фильма "Захар беркут" выступил телеканал "Украина".

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Источник: Сегодня
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