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"Красная помада": Ирина Билык презентовала новый хит

Артистка ранее анонсировала песню и масштабный концерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык презентовала долгожданную песню "Красная помада". Премьера сингла состоялась 15 ноября.

Узнайте, как подставили Ирину Билык:

"Красная помада – это новый виток в моем творчестве! Посвящаю эту песню своему юбилею, и буду всегда только ярче, интересней и моложе! Ваша Билык!", – говорится в описании видео.

Дело в том, что ранее певица анонсировала эту песню. Композицию Ирина посвятила своему будущему юбилею (50 лет), а также юбилею ее творчества – 30 лет.

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Отметим, что непосредственно в день своего рождения, 6 апреля, Ирина Билык запланировала концерт в киевском дворце "Украина". По словам Ирины Билык, это будет незабываемая программа, режиссером которой согласился стать фотохудожник, стилист, режиссер клипов и просто ее муж – Аслан Ахмадов.

Напомним, между примой-балериной Национальной оперы Украины Екатериной Кухар и культовой певицей Ириной Билык произошло недопонимание. В результате артистки выяснили отношения в сети.

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