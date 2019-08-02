Красота и драма: ТОП-5 фильмов, снятых в Карпатах

Эти фильмы показывают красоту украинских Карпат и глубину гуцульской жизни

Кадр из фильма "Тени забытых предков" Фото: YouTube

На дня в городе-курорте Яремче прошел Первый открытый гуцульский карнавал, на котором побывал и корреспондент "Сегодня". Красота Карпат настолько поражает и захватывает, что невольно думаешь – как здесь еще не снимали фильмы?! Но на этот вопрос уже есть десятки ответов – кинокартин, которые снимали в украинских горах.

Смотрите видео о том, как украинское кино набирает обороты:

Кстати, не так давно в Яремче прошел и Фестиваль украинского кино, о котором рассказал председатель совета предпринимателей Яремчанщины, владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон. Предлагаем вспомнить фильмы, которые снимали в Карпатах.

"Тени забытых предков", 1965

Художественный фильм Сергея Параджанова по мотивам одноименной повести Михаила Коцюбинского. Это история про гуцульских Ромео и Джульетту: светлая любовь Ивана и Марички из враждующих родов. Иван вынужден уйти на заработки, а Маричка гибнет в речной пучине. Ивану не удается забыть любимую. Далее все более драматично. Съемки фильма проходили в настоящих гуцульских хатах и окрестностях села Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области, где Михаил Коцюбинский написал свою повесть.

"Карпатское золото", 1991

Картина снята режиссером Виктором Живолюбом. В фильме снялись такие известные актеры, как Иван Гаврилюк, Наталия Сумская, Ольга Сумская, Михаил Горносталь, Константин Степанков, Евгений Миронов и другие.По сюжету, сложная судьба постигла главного героя ленты – молодого лесничего Крапивича, служившего в войсках СС, а потом в ОУН. Конец 40-х. В НКВД поступает шифровка: группа немецких диверсантов ищет карпатское золото. С целью опередить врага чекисты вербуют лесничего. Вместе с чекисткой Ольгой они должны, якобы, искать место для вырубки леса. На самом деле перед Крапивичем поставлена задача охранять Ольгу, которая собирает информацию о действиях немецкой группы диверсантов, оставляемую в тайниках отрядом преследования, и ищет золото...

"Червона рута", 1971

Это телевизионный фильм-концерт, в котором снялись София Ротару, Василий Зинкевич, Владимир Ивасюк, Левко Дуткивский, Назарий Яремчук и другие. По сюжету, в поезде "Донецк-Верховина" знакомятся карпатская девушка Оксана и молодой шахтер Борис. Парень и девушка влюбляются друг в друга. В Карпатах их пути расходятся, но Борис разыскивает прекрасную незнакомку. Они встречаются снова, и друзья приглашают их спеть на концерте для отдыхающих. Этот нехитрый, лишь пунктиром обозначенный сюжет служит "каркасом" для песенной концертной программы.

"Легенда Карпат", 2017

Фильм, снятый Сергеем Скобуном, рассказывает о вожде освободительного движения карпатских опришков в XVIII веке Олексе Довбуше. Главные роли в картине исполнили Валерий Харчишин и Мария Яремчук.

"Каменный крест", 1968

Картина Леонида Осыки. В основу сюжета ленты положены две новеллы Стефаника "Суд" и "Каменный крест". Однажды Леонид Осика будучи еще студентом, сказал Ивану Драчу, что хотел бы экранизировать Стефаника. Поэта поразила такая идея, ведь русскоязычный киевлянин, которым был будущий режиссер этой ленты, вряд ли мог передать специфический стиль западноукраинской жизни. Однако идея настолько понравилась Драчу, что он все же написал сценарий.

Напомним, ранее "Сегодня" сделали обзор украинского фильма "Домой".

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