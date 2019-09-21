"Крик души": "НЕАНГЕЛЫ" выпустили новую песню без цензуры
Знаменитый дуэт представил новый лирический трек
Группа "НЕАНГЕЛЫ" удивила поклонников новой песней. Виктория Смеюха и Слава Каминская, которую преследует неизвестный, презентовали композицию "Заряжается". В свежем хите дуэта присутствует ненормативная лексика, но поклонникам это нравится.
Зачем голодает Слава Каминская. смотрите в сюжете:
Композиция "НЕАНГЕЛЫ" – Заряжается появилась на Youtube-канале коллектива в пятницу, 21 сентября. Автором слов и музыки к треку выступил Леонид Басович.
В песне Заряжается можно услышать матерные слова, что также заметили поклонники дуэта. Однако фанатов больше смутило то, что в песне практически не слышно Виктории.
"Слава решила одна спеть", "Я одна не услышала Вику?", "Песня хорошая, но мат", "Очередная бомба!", "Крик души просто", – пишут пользователи сети о новой песне "НЕАНГЕЛОВ".
НЕАНГЕЛЫ – Заряжается – текст песни:
Я так устала, мама
Я задыхаюсь от его спама
Я же всегда была сильной
Но так невыносимо сейчас
Опять сначала, мама
Я знаю, это не твоя драма
Но просто сдали все нервы
И это в последний раз
Мое сердце не заряжается
Мои мысли в голове спутаны
Но почему это не прекращается
И зачем опять одни и те же сны
Мое сердце не заряжается
Мы с ним, сука, два разных полюса
В жизни всякое, блядь, случается
Но мое сердце не заряжается
Мне так плохо, мама
Остались от его любви шрамы
Но я не чувствую боли
И себя не позволю жалеть
Я, как и ты, мама
Я быть хотела для него самой
Но наши главные роли
Троллями слиты в сеть
Мое сердце не заряжается
Мои мысли в голове спутаны
Но почему это не прекращается
И зачем опять одни и те же сны
Мое сердце не заряжается
Мы с ним, сука, два разных полюса
В жизни всякое, блядь, случается
Но мое сердце не заряжается
Мы выбираем и нас выбирают
Кто-то уходит, а кто-то прощает
Это не точка, жизнь продолжается
Но мое сердце не заряжается
Мое сердце не заряжается
Мои мысли в голове спутаны
Но почему это не прекращается
И зачем опять одни и те же сны
Мое сердце не заряжается
Мы с ним, сука, два разных полюса
В жизни всякое, блядь, случается
Но мое сердце не заряжается
Недавно MONATIK презентовал новый клип "Каждый раз".
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