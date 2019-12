Крис Норман возвращается в Украину: дата концерта

Крис Норман даст сольный концерт в Киеве следующей весной

Крис Норман выступит в Киеве 19 мая Фото: Getty Images

Много ярких голосов 20-го века мы помним благодаря кассетам и пластинкам. Немногие из них "дожили" до сегодняшнего дня – о ком-то забыли, кто-то ушел из шоу-бизнеса добровольно. Но этого не скажешь о Крисе Нормане - легендарном рокере, который в следующем году отметит 70-летний юбилей масштабным мировым турне и не обойдет стороной и столицу Украины.

Леди Гага отменила концерт из-за проблем со здоровьем – видео:

Будущие юбилейные гастроли Криса Нормана – безусловно уникальное событие. На концерте в Киеве экс-участник группы Smokie исполнит не только главные хиты, но и расскажет с помощью песен, как строил карьеру музыканта и как вписал себя – Криса Нормана – в историю рок-н-ролла.

Концерт состоится 19 мая 2020 года в Октябрьском дворце.

Крис Норман Фото: Getty Images

Крис Норман: биография и интересные факты

Судьба Криса Нормана была предопределена еще в детстве. Отец подарил ему в семь лет первую гитару, а дома на проигрывателе затирались альбомы Элвиса Пресли и Литтл Ричарда.

Первым серьезным достижением Криса стала британская поп-рок группа Smokie. В ее составе Норман покорял европейские чарты альбом за альбомом. Достаточно послушать песни вроде What Can I Do, Living Next Door To Alice, I'll Meet You At Midnight, чтобы понять, что у неприступных вершин хит-парадов не было никаких шансов.

Огромной славы Крис Норман добился и сольно. Причем получилось у него с самого первого сингла – совместной песни с американской певицей Сьюзи Кватро под названием Stumblin' In. Их дуэт стал международным хитом и попал в топ-10 всевозможных чартов, в том числе – и в американский.

В 1986 году Норман покинул Smokie и ушел в сольное плавание, где пребывает и по сей день. За это время он успел выпустить более двух десятков студийных альбомов.

Chris Norman – слушать песню Midnight Lady

Последний релиз Don’t Knock The Rock вышел в 2017 году и показал, что жажда творчества не покинула Криса: из 14 песен в альбоме 13 были написаны лично музыкантом без чьей-либо помощи.

Ранее мы рассказывали, что 13 июня в Киеве выступит Ленни Кравиц.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.