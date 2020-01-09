Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кристиан Бэйл может сыграть в новом фильме Marvel – Тор 4

Пока неизвестно, кого сыграет актер в новом фильме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Фото: AFP

Американский актер Кристиан Бэйл, который сыграл в картине "Аутсайдеры", снимется в фильме "Тор 4: Любовь и Гром". Об этом сообщает издание Collider. Какого именно персонажа предстоит сыграть актеру, пока неизвестно.

Узнайте также, почему разгорелся скандал вокруг фильма "Мулан":

О сюжете картины пока тоже ничего неизвестно. Режиссером вновь станет Тайка Вайтити. "Это очень большой фильм, который будет складываться из множества элементов. Он представил нам свои идеи, и мы полностью их поддержали. Нам очень понравилось эта концепция", – отметил в одном из интервью глава студии Marvel Кевин Файги.

Читайте также:
Тайка Вайтити снимет четвертого "Тора" с Крисом Хемсвортом в главной роли

В фильме будут сниматься Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Натали Портман. Последняя вернется в киновселенную Marvel, чтобы перевоплотиться в Могучего Тора. Постановщик особо подчеркивал, что речь идет не о Женщине Торе, а именно о Боге Грома.

Релиз фильма "Тор 4: Любовь и Гром" запланирован на ноябрь 2021-го года, поэтому съемки должны стартовать уже в середине 2020-го года.

Напомним, в четвертом фильме может сыграть Райан Гослинг. Канадский актер может сыграть одного из злодеев, а именно Магога — огромного монстра, который является одним из самых сильных существ во вселенной Marvel.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Новые фильмы Marvel: все, что нужно знать о 4-й фазе киновселенной Это официально: стало известно, кого сыграет Кит Харингтон в новом фильме Marvel
актер Натали Портман Marvel Крис Хемсворт Кристиан Бэйл Тор
Реклама

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:46Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

Сегодня, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:25Fun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

Вчера, 10:26Техно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

7 январяШоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

7 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

7 январяFun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

7 январяEvents

Открытки и картинки с Рождеством 2020

7 январяFood

Салаты на Рождество: ТОП-5 праздничных рецептов

7 январяFun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

7 январяFun

Поздравления на Рождество Христово 2020 в стихах, смс, открытки и картинки

7 январяFun

Короткие колядки для детей на Рождество 2020

7 январяFun

Рождество Христово 2020: поздравления в прозе, картинки и открытки

7 январяFun

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

7 январяEvents

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Маленькая дочь Климовой засняла маму в бикини
Маленькая дочь Климовой засняла маму в бикини
Реакция Степаненко на женитьбу Петросяна
Реакция Степаненко на женитьбу Петросяна
Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Жены и девушки игроков Шахтера - видео
Жены и девушки игроков Шахтера - видео
Фатальные съемки сериала
Фатальные съемки сериала "Сваты", правду скрыть не удалось