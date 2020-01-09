Кристиан Бэйл может сыграть в новом фильме Marvel – Тор 4

Пока неизвестно, кого сыграет актер в новом фильме

Кристиан Бэйл Фото: AFP

Американский актер Кристиан Бэйл, который сыграл в картине "Аутсайдеры", снимется в фильме "Тор 4: Любовь и Гром". Об этом сообщает издание Collider. Какого именно персонажа предстоит сыграть актеру, пока неизвестно.

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О сюжете картины пока тоже ничего неизвестно. Режиссером вновь станет Тайка Вайтити. "Это очень большой фильм, который будет складываться из множества элементов. Он представил нам свои идеи, и мы полностью их поддержали. Нам очень понравилось эта концепция", – отметил в одном из интервью глава студии Marvel Кевин Файги.

В фильме будут сниматься Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Натали Портман. Последняя вернется в киновселенную Marvel, чтобы перевоплотиться в Могучего Тора. Постановщик особо подчеркивал, что речь идет не о Женщине Торе, а именно о Боге Грома.

Релиз фильма "Тор 4: Любовь и Гром" запланирован на ноябрь 2021-го года, поэтому съемки должны стартовать уже в середине 2020-го года.

Напомним, в четвертом фильме может сыграть Райан Гослинг. Канадский актер может сыграть одного из злодеев, а именно Магога — огромного монстра, который является одним из самых сильных существ во вселенной Marvel.

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