Кристина Агилера выпустила чувственный клип на саундтрек к фильму "Мулан"

Совсем скоро украинские зрители смогут увидеть фильм на больших экранах

Американская певица Кристина Агилера выпустила клип на песню Reflection, которая стала основным саундтреком предстоящего приключенческого боевика "Мулан". Напомним, что выход "Мулана", как и других самых ожидаемых фильмов 2020 года был перенесен.

Еще в июле Disney сняла долгожданный фильм о бесстрашной дочери знаменитого воина с календаря кино-релизов. Вскоре стало известно, что премьера "Мулана" в Украине запланирована на 10 сентября.

Фильм "Мулан" является киноадаптацией мультфильма Disney, который вышел в 1988 году. В одноименном мультфильме и прозвучала оригинальная композиция Reflection, которую исполнила филиппинская певица Леа Салонга. Именно ее голосом говорила героиня мультфильма. Также Леа Салонга озвучила еще одну диснеевскую принцессу – Жасмин.

В почти 4-х минутном клипе можно увидеть кадры из предстоящего фильма, которые сопровождает эмоциональное и сильное исполнение Кристины Агилеры.

Главную роль в фильме "Мулан" исполняет китайская актриса Лю Ифэй, а режиссером выступила новозеландка Ники Каро. В фильме также сыграли Донни Йен, Джейсон Скотт Ли, Йосон Ан, Гун Ли и Джет Ли.

Дата выхода фильма многократно переносилась из-за начавшейся пандемии COVID-19. Мировая премьера фильма состоится 4 сентября на сервисе Disney+ в странах, где доступен сервис. В широкий украинский прокат картина выходит 10 сентября.

Ранее мы сообщали, что Кристина Агилера похудела на 25 килограммов.

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