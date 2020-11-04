Кристофер Нолан впервые прокомментировал бокс-офис "Довода": что обеспокоило режиссера

Вопреки пандемии премьера фильма состоялась

Новый фильм Кристофера Нолана "Довод" вошел в число кино-хитов 2020 года и собрал солидную сумму за первый уик-энд проката.

Если каждая новая киноработа Нолана представляет интерес для киноманов с точки зрения расшифровки скрытых смыслов и завуалированных посланий, то в этот раз бокс-офис фильма стал предметом внимания как киноиндустрии, так и обычных зрителей. Все потому, что несмотря на пандемию коронавируса, премьеру не отменили.

Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов, а в мировом прокате шпионский триллер собрал более 347 миллионов долларов. В большом интервью для Los Angeles Times режиссер высказал свое мнение по поводу кассовых сборов.

Кадр из фильма "Довод" Фото: themoviedb.org

"Warner Bros. выпустили Tenet, и я очень рад, что он собрал почти 350 миллионов долларов. Но меня беспокоит, что студии делают неправильные выводы из нашего релиза. Вместо того чтобы смотреть, где фильм сработал хорошо и как он может принести им нужный доход, они смотрят на то, где он не оправдал предкоронавирусные ожидания, и начнут использовать это как предлог, чтобы заставить показы фильмов взять на себя все убытки от пандемии, вместо того, чтобы вступать в игру и адаптироваться – другими словами, перестроить наш бизнес", – рассказал Кристофер Нолан.

Кристофер Нолан Фото: Getty Images

Из-за карантинных ограничений, кинозалы были заполнены на 50%, но все же посмотреть фильм "Довод" от Warner Bros. смогли многие украинские зрители.

Напомним, ранее мы поделились впечатлениями от премьеры фильма "Довод".

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