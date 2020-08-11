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Крису Хемсворту – 37 лет! Лучшие фильмы с австралийской иконой экшена

Рассказываем о ярких ролях знаменитого актера

Сегодня, 11 августа, отмечает свой день рождения популярный австралийский актер, номинант на премию BAFTA и обладатель кинонаграды MTV в категории "Лучший бой" Крис Хемсворт.

Широкую известность Крису Хемсворту принесла роль молодого бога Тора из серии фильмов о супергероях, основанных на знаменитых комиксах Marvel. Самого актера называют настоящей иконой экшена, а фильмы с его участием всегда яркие, динамичные и увлекательные. Кроме того, братья Криса – старший Люк и младший Лиам, тоже выбрали актерскую профессию.

Крис Хемсворт Фото: Getty Images

Но зрители любят Криса Хемсворта не только за роли в эпичных боевиках. Пользуются популярностью и другие ленты с его участием: "Гонка", в которой он сыграл чемпиона мира 1976 года по автогонкам в классе Формула-1, "Белоснежка и охотник" (фэнтези), где он – обаятельный охотник, "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" (триллер), в которой актер играет харизматичного лидера секты, и многие другие.

Сегодня.Lifestyle ко дню рождения австралийского красавца-актера рассказывают о пяти кинолентах с его участием, которые вы можете посмотреть дома онлайн на OLL.TV.

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"Хижина в лесу"

Кадр из фильма "Хижина в лесу" Фото: themoviedb.org

Компания из пяти друзей-студентов (один из них – Курт, которого играет Крис Хемсворт) отправляется отдохнуть в полузаброшенную хижину в лесу. По пути они получают предупреждение от местного жителя об опасности тех мест, но молодость беспечна, и искатели приключений продолжают свой путь. Но уже совсем скоро их ждут кровавые встречи с оборотнями, нечистой силой, зомби и прочей нечистью. Под хижину замаскирована секретная лаборатория. Теперь у ребят лишь одна задача – уцелеть.

Кадр из фильма "Гонка" Фото: themoviedb.org

События фильма разворачиваются в 70-е годы и рассказывают о противостоянии двух гонщиков Формулы-1: англичанина Джеймса Ханта, которого сыграл Крис Хемсворт, и австрийца Ники Лауды, которого воплотил на экране Даниэль Брюль.

Лауда – прошлогодний фаворит гоночного сезона, несмотря на тяжелые ожоги после аварии на Гран-при в Германии, возвращается за руль. Его соперник – молодой и перспективный Хант. Гонка за титул чемпиона на Гран-при Японии. Их конкуренция обещает быть непростой.

"Белоснежка и охотник 2"

Кадр из фильма "Белоснежка и охотник 2" Фото: themoviedb.org

После предательства мужа и трагической утраты дочери королева Фрея покидает королевство своей сестры Равенны. В далеких северных землях она создает ледяное королевство, где любовь под запретом. Фрея приказывает воинам красть детей жителей соседних деревень, чтобы вырастить из них профессиональных воинов.

Сара и Эрик, как и другие дети, были украдены и стали лучшими воинами Фреи. Они влюблены друг в друга, и об этом узнает Фрея и разлучает их. Через несколько лет Фрея решает оживить свою сестру Равенну, чтобы вместе с ней и могущественной армией уничтожить королевство и его обитателей. Но помешают ей в этом отважный и обаятельный охотник Эрик, которого играет Крис Хемсворт, и его возлюбленная Сара.

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"Охотники за привидениями"

Кадр из фильма "Охотники за привидениями" Фото: themoviedb.org

30 лет назад четверо охотников за привидениями организовали отряд и спасли мир. Теперь четыре отважные девушки решили продолжить благородное дело. Эбби всю жизнь изучала паранормальные явления, Эрин – грамотный физик, Пэтти работает в метро и хорошо в нем ориентируется, а Джиллиан – перспективный инженер. Девушки нанимают секретаря – красавчика Кэвина, которого играет Крис Хемсворт, и готовы защитить город от непрошеных гостей.

"Люди в черном: Интернэшнл"

Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл" Фото: themoviedb.org

Новое поколение тайных защитников Земли. Сотрудники тайной организации ежедневно занимаются самыми различными вопросами, связанными с инопланетными существами. Однако их миссия по спасению мира осложняется тем, что в рядах спецслужб завелся "крот". Вскоре им предстоит раскрыть крупнейшую сеть шпионов, которая сумела проникнуть в организацию.

Героиня Молли навсегда запомнила эпизод из детства, когда в их доме появился маленький инопланетянин, а затем люди из тайной спецслужбы пришли и стерли память ее родителям. Когда она выросла, то решила присоединиться к организации секретных агентов в черном. Молли принимают на испытательный срок. Вместе с ее новым напарником – агентом Эйч (его играет Крис Хемсворт), возомнившим себя "богом", Молли предстоит обезвредить новое оружие и вычислить "крота".

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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