Критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 92%

Кадр из фильма "1917" Фото: YouTube

Военная дама "1917" британского режиссера Сэма Мендеса получила очень высокие оценки кинокритиков. Рейтинг картины в системе портала Rotten Tomatoes составлял 92%. Он был вычислен на основе ста с лишним отзывов.

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Критики присвоили проекту статус одной из лучших военных киноисторий всех времен и народов. Они также отметили, что Мендес снял потрясающее полотно как в эмоциональном, так и в техническом смысле.

Отметим, что "1917" — это рассказ о двух солдатах на поле боя Первой мировой войны. О героизме. Фильм рассказывает о молодых солдатах Скофилде и Блэйке, которые попадают на фронт во время Первой мировой войны. Им предстоит совершить невозможное, отправившись на территорию врага, чтобы доставить послание, которое может остановить масштабную атаку.

Роли в фильме исполнили Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Эндрю Скотт, Джордж МакКей.

В украинский прокат фильм выйдет с 30 января.

Напомним, ранее студия Universal Pictures опубликовала трейлер военной драмы Сэма Мендеса – "1917". Фильм станет первым с 2009 года фильмом Мендеса за пределами франшизы о Джеймсе Бонде. В 2012 году режиссер представил фильм "007: Координаты "Скайфолл", а в 2015-м — "007: Спектр". После этого Мендес отказался снимать продолжение бондианы.

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