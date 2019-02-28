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Критики назвали "Зеленую книгу" худшим победителем "Оскара" за последние 15 лет

Рейтинг и кассовый сбор не очень, как для победителя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:29
"Зеленая книга"
"Зеленая книга"
Фото: YouTube

На днях прошла церемония награждения кинопремии "Оскар", на которой триумфатором стал фильм "Зеленая книга". Однако, такое решение киноакадемиков вызвало самые различные мнения. Отметим, что этим был огорчен не только режиссер Спайк Ли. А теперь и издание LA Times назвало "Зеленую книгу" худшим победителем премии "Оскар" со времен награждения фильма "Столкновение" (которому в 2006 году уступила "Горбатая гора").

Критики называют катастрофической случайностью то, что картина Питера Фаррелли получила главную награду. Отмечается, что рейтинг фильма на портале Rotten Tomatoes равен 79%, что для номинанта на самую престижную кинопремию – не очень.

Стоит отметить, что "Зеленая книга" – четвертый самый кассовый фильм из восьми номинированных на "Оскар 2019" после "Черной пантеры", "Богемной рапсодии" и "Звезда родилась". Критики уверены, что киноакадемики выбрали самый нейтральный фильм, чтобы угодить большему количеству людей.

Напомним, съемочная группа проекта "Сегодня" почти неделю следила за тем, как шла подготовка к церемонии "Оскар", а после – что происходило на красной дорожке и в самом кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе. 

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критики Зеленая книга оскар 2019
Источник: Сегодня
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