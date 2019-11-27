"Кризис на бесконечных Землях": вышел трейлер предстоящего кроссовера по комиксам DC

На одном экране соберутся многочисленные герои сериалов DC.

"Кризис на бесконечных Землях" Фото: YouTube

Канал The CW, который недавно назвал даты финалов своих культовых сериалов, опубликовал первый трейлер предстоящего кроссовера "Кризис на бесконечных Землях". Так, на одном экране соберутся многочисленные герои сериалов DC. Кроме того, в проекте появится "Супермен" из фильма 2006 года.

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В частности, в опубликованном ролике можно увидеть Супермена (Брэндон Рут), Стрелу (Стивен Амелл), Флэша (Грант Гастин), Супергерл (Мелисса Бенойст), Бэтвумен (Руби Роуз) и др.

График выхода кроссоверных эпизодов: "Супергерл" (8 декабря), "Бэтвумен" (9 декабря), "Флэш" (10 декабря), "Стрела" и "Легенды завтрашнего дня" (14 января).

Напомним, канал CW, недавно продливший сериал "Стрела" на восьмой сезон, объявил, что он станет последним. Теперь известно, что финальный сезон "Стрелы" будет состоять всего из 10 серий. Звезда сериала Стивен Амелл и другие участники каста "Стрелы" уже подтвердили эту новость в социальных сетях.

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