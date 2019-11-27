Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Кризис на бесконечных Землях": вышел трейлер предстоящего кроссовера по комиксам DC

На одном экране соберутся многочисленные герои сериалов DC.

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
"Кризис на бесконечных Землях"
"Кризис на бесконечных Землях"
Фото: YouTube

Канал The CW, который недавно назвал даты финалов своих культовых сериалов, опубликовал первый трейлер предстоящего кроссовера "Кризис на бесконечных Землях". Так, на одном экране соберутся многочисленные герои сериалов DC. Кроме того, в проекте появится "Супермен" из фильма 2006 года.

Узнайте интересные факты о фильмах из 90-х:

В частности, в опубликованном ролике можно увидеть Супермена (Брэндон Рут), Стрелу (Стивен Амелл), Флэша (Грант Гастин), Супергерл (Мелисса Бенойст), Бэтвумен (Руби Роуз) и др.

Читайте также:
Режиссер "Игры престолов" снимет сериал "Бэтвумен"

График выхода кроссоверных эпизодов: "Супергерл" (8 декабря), "Бэтвумен" (9 декабря), "Флэш" (10 декабря), "Стрела" и "Легенды завтрашнего дня" (14 января).

Напомним, канал CW, недавно продливший сериал "Стрела" на восьмой сезон, объявил, что он станет последним. Теперь известно, что финальный сезон "Стрелы" будет состоять всего из 10 серий. Звезда сериала Стивен Амелл и другие участники каста "Стрелы" уже подтвердили эту новость в социальных сетях.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Вампирские войны": Netflix показал первый трейлер сериала Появился трейлер анимационного сериала о злодейке DC Харли Квинн
трейлер Руби Роуз The CW Бэтвумен
Реклама

Новости партнеров

Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Скандал вокруг Ротару:
Скандал вокруг Ротару: "Дайте ей возможность спокойно доживать"
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:52Шоу-бизнес

Самолет "Время и Стекло" попал в аварию: все подробности

Вчера, 14:58Wellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

Вчера, 11:36Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Вчера, 08:19Fun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

25 ноябряEvents

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

25 ноябряFun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

25 ноябряFood

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

25 ноябряTravel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

25 ноябряFood

Как сделать вкусный шашлык из свинины в духовке

25 ноябряШоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

25 ноябряFood

Простые салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

25 ноябряFun

Умер последний суматранский носорог: как выглядело животное

25 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Новости партнеров

Секреты приготовления идеальных блинов
Секреты приготовления идеальных блинов
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Жена Михаэля Шумахера сделала заявление о его состоянии
Жена Михаэля Шумахера сделала заявление о его состоянии
Яблоки для шведской королевы
Яблоки для шведской королевы
Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)
Отощавшая Волочкова напугала поклонников (фото)
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами