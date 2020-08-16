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Кроме "Аватара" и "Титаника": крутые фильмы режиссера Джеймса Кэмерона ко дню его 66-летия

Яркие киноленты легендарного режиссера

Сегодня, 16 августа, знаменитому канадскому режиссеру Джеймсу Кэмерону исполняется 66 лет.

Джеймс Кэмерон – живая легенда Голливуда и мастер научно-фантастических и эпических картин. Два его фильма – "Аватар" и "Титаник", попали в тройку самых кассовых фильмов всех времен, а в сумме все фильмы Кэмерона собрали по всему миру около шести миллиардов долларов. Разумеется, у фильмов Кэмерона несколько "Оскаров", премий "Золотой глобус", BAFTA и других престижных наград.

Джеймс Кэмерон Фото: Getty Images

Джеймс Кэмерон работает не только как режиссер, но и как продюсер и сценарист. Его фильмы имели не только коммерческий успех у зрителей, но и у кинокритиков. Один лишь научно-фантастический фильм "Аватар", вторая часть которого выйдет в конце 2022 года, получил три "Оскара".

Сегодня.Lifestyle подобрали для вас яркие кинофильмы с участием Джеймса Кэмерона как режиссера, сценариста или продюсера, которые вы можете посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

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Терминатор

Широкую известность режиссер обрел благодаря своей работе над фильмом "Терминатор", в котором собрался поистине звездный актерский состав: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Майкл Дуглас. Интересно, что образ самого Терминатора – существа с красными светящимися глазами, который меняет свою форму в зависимости от обстоятельств, Кэмерон увидел во сне, когда болел гриппом.

С начинающим режиссером тогда никто не хотел связываться. Но в условиях ограниченного бюжета – всего шесть миллионов долларов, Кэмерон смог снять фильм, который не теряет популярности и в наши дни, и служит образцом жанра.

Кадр из фильма "Терминатор" Фото: themoviedb.org

По сюжету, солдат Кайл Риз получает задание разыскать 19-летнюю Сару Конно. Девушка работает официанткой и совершенно не подозревает, какая миссия на нее возложена. Кайл находит Сару и рассказывает, что именно ей предстоит стать матерью героя – Джона Коннора, который должен будет выиграть битву с машинами и спасти человечество. Тем временем некая корпорация "Скайнет", которая намерена поработить и истребить всех людей, хочет уничтожить Сару Коннор. Для этого она отправляет неуязвимого робота Терминатора, который должен убить девушку.

Терминатор 2: Судный день

Фантастический боевик с яркими спецэфектами, головокружительными трюками – режиссерская работа Джеймса Кэмерона над продолжением истории о Терминаторе, получившей около 20 наград: четыре "Оскара" в разных номинациях, пять наград американской Академии научно-фантастических фильмов и фильмов ужасов, в том числе за "лучшую режиссуру".

"Терминатор 2: Судный день" Фото: themoviedb.org

Джон Коннор, сын Сары Коннор, живет в Лос-Анджелесе с приемными родителями. С детства мама готовила его к будущей роли лидера сопротивления человечества "Скайнету", искусственному интеллекту, который вскоре начнет ядерную войну. Но сейчас Сара помещена в психиатрическую больницу и ей никто не верит, даже ее собственный сын.

Вскоре из будущего прибывает киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера, который запрограммирован на защиту Джона. Вслед за ним появляется киборг новейшей модификаии, который способен принимать любой облик. Именно он и должен убить мальчика. Между киборгами разворачивается битва, в которой есть только один победитель.

Рэмбо: Первая кровь 2

Сценарий к этому фильму писал Джеймс Кэмерон вместе с Сильвестром Сталлоне, который исполнил роль Рэмбо.

"Рэмбо: Первая кровь 2" Фото: themoviedb.org

Вьетнам. В тропических джунглях находится лагерь вьетконга (Национального фронта освобождения Южного Вьетнама), в котором, согласно разведданным, есть американские военнопленные. Армия США планирует военную операцию по их спасению. Но полномочия военных ограничены, а масштабные операции на территории чужого государства под запретом.

В результате они вынуждены прибегнуть к помощи заключенного Джона Рэмбо, который отрабатывает в каменоломне свой срок за содеянный погром в американском городке. Вместо того чтобы отбывать оставшиеся пять лет в тюрьме, ему предлагают сделку – временно восстановиться в рядах американской армии в обмен на приказ об амнистии. Джон соглашается.

На гребне волны

Лента "На гребне волны" – творческий семейный союз Джеймса Кэмерона и его бывшей жены Кэтрин Бигелоу. Разработка фильма началась еще в 1986 году, когда была написана основа сюжета одним из сценаристов. Вскоре Кэтрин и Джеймс вместе разработали сценарий и спустя четыре года фильм был снят на западном побережье континентальной части США с бюджетом в 24 млн долларов.

И хотя сам Кэмерон не значится в титрах как сценарист, а указан как исполнительный продюсер, он сделал внушительную часть разработки, помогая улучшить сюжет истории.

"На гребне волны" Фото: themoviedb.org

Боевик о деятельности агента ФБР, Джонни Юта, который получил назначение в Лос-Анджелес. Его подключают к делу о серии дерзких ограблений банков, которые без кровопролития совершает банда, работающая в масках бывших президентов США.

Джонни знакомится с Тайлер на побережье, где обычно собираются серфингисты и просит научить его также мастерски кататься на серфе, как и она. Вскоре он знакомится и с другими любителями серфинга. Среди них его внимание привлекает экс-бойфренд Тайлер, Бодхи. Чутье Джонни подсказывает ему, что Бодхи каким-то образом причастен к деятельности банды грабителей...

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