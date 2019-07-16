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"Крым – наш Иерусалим": обзор фильма "Домой" Наримана Алиева

Это история отношений отца с сыном, история возвращения домой любой ценой

Алина Устиловская
Сегодня, 11:28
Фильм "Домой"
Фильм "Домой"
Фото: YouTube

На 10-м Одесском международном кинофестивале, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", состоялась премьера фильма режиссера Наримана Алиева – "Домой". Незадолго до этого картину показали на кинофестивале в Каннах. 

Узнайте о творческих планах актера и режиссера, сыгравшего в фильме "Домой", Ахтема Сеитаблаева:

Безусловно, каждый фильм неповторим и по-своему уникален. Однако в этом фильме есть то, что объединяет каждого зрителя, который его смотрел – понятие дома и отношений родителей с детьми. В то же время есть и то, что отличает нас всех друг от друга – свой путь к истокам и своему дому.

О чем фильм "Домой"

История проста и трагична. Сюжет можно вместить в пару предложений. Действие фильма происходит после аннексии Крыма. Крымский татарин Мустафа приезжает в Киев забрать тело погибшего в зоне АТО сына Назима. Он хочет похоронить его дома, в Крыму. Вместе с тем, он хочет вернуть своего младшего сына Алима, который учится в одном из столичных университетов. 

Кадр из фильма "Домой"
Кадр из фильма "Домой"
Фото: Facebook

По форме "Домой" – это роуд-муви с прекрасными пейзажами, закатами и рассветами. Для главного героя – Мустафы, такое путешествие становится делом чести, граничащим с какой-то навязчивой идеей и сумасшествием. Для его сына – возвращение к своим истокам, принятие в себе крымского татарина.

И все же, это не просто символичная история возвращения домой, это история отношений отца – главы семьи и его сына. Мустафа жесткий, с виду холодный и непоколебимый человек: он легко дает взятки, когда нужно, быстро решает, как поступить и что сказать. Но он глубоко переживает горе утраты своего ребенка, он несчастен в своей трагедии, в своем отношении к сыну. Этот персонаж контрастный, его слова и эмоции пробивают насквозь.

Кадр из фильма "Домой"
Кадр из фильма "Домой"
Фото: Facebook

Актерский состав "Домой"

Мустафу в картине сыграл актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, а сына Мустафы Алима – молодой актер Ремзи Билялов. Это замечательный творческий тандем, который показан на экране. Актеры прочувствовали друг друга, прочувствовали своих героев. На минутку даже показалось, что и внешне они похожи.

Как рассказал сам Ахтем Сеитаблаев, его эта история поразила, а сценарий напомнил отношения со своим отцом. "Для меня эта история важна еще и тем, что она начинается, как камерная история традиционной крымскотатарской семьи", – отметил актер.

Фильм "Домой"
Фильм "Домой"
Фото: YouTube

Что касается Ремзи, то характер его героя раскрывается в течение фильма. За внешней застенчивостью прячется мужество, за неуверенностью – четкость своих решений и ответственность за них.

Символизм фильм "Домой"

Постер к фильму "Домой"
Постер к фильму "Домой"
Фото: facebook.com/filmhomeward

Главный посыл картины, конечно же, взаимоотношения отца и сына, их принятие друг друга такими, какие они есть. Ведь главный герой, несмотря на авторитаризм в семье, дал выбор своему сыну, а тот – сделал выбор. Кстати, вопрос выбора также не раз поднимается на протяжении фильма. 

"Крым – наш Иерусалим" 

Такие слова прозвучали в одной из сцен "Домой". Герои фильма символично "зависают" между двух миров – их не пропускают на блокпосту в Крым, но и в Украину уже дорога остается под вопросом. По моему мнению, такая параллель вполне логична с жизнью нынешнего Крыма.

В украинский прокат фильм "Домой" выходит 7 ноября 2019 года.

Напомним, фильм "Домой" (EVGE) режиссера Наримана Алиева ранее получил награду Международного кинофестиваля в Бухаресте. 

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Ахтем Сеитаблаев Домой Нариман Алиев ОМКФ 2019 Ремзи Билялов
Источник: Сегодня
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