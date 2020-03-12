Кто такой Бладшот и почему фильм с Вином Дизелем такой особенный

В Украине фильм запускают в прокат с 12 марта

С 12 марта в украинский прокат выходит фантастический боевик "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли. Картина производства Sony Pictures откроет новую кинематографическую вселенную, которая, возможно, составит конкуренцию Marvel Studios. Подробнее о новом супергеройском фильме читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

"Бладшот" Фото: пресс-служба

Картина "Бладшот" основана на серии комиксов издательства Valiant Comics. Авторы Кевин Вангок, Дон Перлин и Боб Лейтон создали персонажа Рэймонда Гаррисона в 1992 году.

Рэй – элитный солдат, недавно убитый в бою, возвращенный к жизни как супергерой Bloodshot корпорацией RST. Он самый сильный воин, когда-либо созданный корпорацией. Последняя управляет Бладшотом, удалив его память, но в один момент герой начинает вспоминать свою прошлую жизнь и намеревается разобраться в себе настоящем.

После создания незабываемых героев на большом экране в таких фильмах, как "Форсаж", "ХХХ", "Хроники Риддика" и многих других, от Вина Дизеля ждут чего-то столь же уникального и впечатляющего. Тем более, что актеру досталась роль одного из самых популярных героев комиксов Valiant. А, как известно, супергерои – это сложные персонажи, которые отражают современное общество, политику и разнообразие современного мира.

"Его разум контролируется. Он крутой герой с уникальными способностями благодаря его робо-крови, но что удивительно в этом персонаже, так это то, что его мотивирует то, чем мы все руководствовались – любовь, которую он не может забыть. И что трагично в характере, так это то, как эта любовь превращается в предательство", – говорит сам Вин Дизель о Бладшоте.

Актер считает, что зрители испытывают глубокое сочувствие к совершенно уникальному персонажу. "Я никогда не видел такого персонажа – кого-то, кто может сосредоточиться исключительно на миссии. Но аудитория чувствует его, потому что знает, что компания эксплуатирует его. У него хорошие мотивы, так что вы просто хотите, чтобы он получил то, что заслуживает", – считает экранный Рэй Гаррисон.

"Бладшот" Фото: YouTube

Рэй Гаррисон превращен в суперсолдата корпорацией RST во главе с доктором Хартингом, которого играет Гай Пирс. С его точки зрения все, что он делает, служит будущей битве. "Он не обязательно гнусен – он действительно верит, что делает что-то стоящее. Я полагаю, что у любого, кто посылает людей на войну, есть совесть и они задаются вопросом, поступают ли они правильно, и я не думаю, что Хартинг не такой. Но он готов поставить под угрозу стабильность Рэя, чтобы создать это эффективное оружие", – комментирует Дизель.

Тема, затронутая в Bloodshot, может быть близкой к нашей с вами реальности. Уже сегодня есть люди с протезами, которые совершенствуют тело человека. Настанет время, и они станут лучше. Человек сможет купить силу, чтобы изменить себя и выйти за пределы физических ограничений.

Критики отмечают, что киновселенная Valiant с ее героями и злодеями составит конкуренцию кинокомиксам Marvel. К слову, у Sony есть Marvel Universe, в которую входят "Веном" с Томом Харди и "Морбиус" с Джаредом Лето. У студии также есть права на "Человека-паука".

У Sony Pictures большие планы на геройскую франшизу, а оправдаются ли они, станет известно уже после того, как мир увидит "Бладшота",

Смотрите фильм "Бладшот" с Вином Дизелем в кино уже с 12 марта.

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