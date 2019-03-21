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Кто займет Железный Трон в "Игре престолов" – голосование

Читали могут проголосовать за тех героев, кто, по их мнению, может занять Железный Трон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
Кит Харингтон в роли Джона Сноу
Кит Харингтон в роли Джона Сноу
Фото: YouTube

Меньше месяца осталось до премьеры 8 сезона сериала "Игра престолов". Канал HBO уже опубликовал трейлер последнего сезона сериала "Игра престолов". Более того, уже названы и даты всех эпизодов проекта. Всего их будет шесть эпизодов.

Много изданий делали свои подсчеты, кто же займет Железный Трон. Поклонники уже сделали свои версии исхода финальной сцены. СегодняLifestyle предлагает читателям интересную голосовалку. Кто займет Железный Трон по мнению наших читателей – поклонников "Игры престолов".

Напомним, телеканал HBO создал квест по мотивам фильма. Его правила опубликованы на специальном сайте.

Также в сети появилось видео первых проб актеров на роли в сериале. А на днях канал HBO показал забавное видео – как происходят перевоплощения актеров и каскадеров сериала.

Смотрите видео подробностей жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

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Источник: Сегодня
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