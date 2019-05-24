Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

Куда пойти на День Киева 25-26 мая – подборка мероприятий

Куда пойти на День Киева 2019 Фото: Depositphotos

День Киева в Украине традиционно празднуют в последние выходные дни мая. В 2019 году празднование Дня города будет отмечаться официально 26 мая. Кто еще не знайте, куда пойти на День Киева, предлагаем небольшую подборку – афиша мероприятий в День Киева 2019. Киевляне и гости столицы найдут для себя веселые развлечения на праздничные дни.

Куда пойти на День Киева: концерт "Океана Ельзи"

Идея большого открытого рок-концерта возникла у фронтмена группы Святослава Вакарчука. Выступление состоится 26 мая на территории "ВДНХ" - на свежем воздухе в кругу друзей и с уникальной сценой формата 360 градусов, доступной для просмотра со всех сторон.

Мероприятия на День Киева: Киевский бал на Контрактовой площади

Киевский бал в этом году состоится 25-26 мая. Контрактовая площадь превратится в крупнейший танцпол под открытым небом, а развлекать публику будут звездные исполнители. В двухдневной программе бала – живая музыка, разнообразные конкурсы, танцевальный рекорд, выступления Гайтаны, DZIDZIO, Асии Ахат, Светланы Тарабаровой и многих других. Вести развлекательную программу бала будут популярные радиоведущие.

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Куда пойти в Киеве на День города: кинофестиваль "Молодость"

48-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость" пройдет с 25 мая по 2 июня. Это один из крупнейших кинофорумов Восточной Европы, целью которого является содействие развитию молодого профессионального кино. Каждый для себя сможет найти интересные киноленты.

Афиша мероприятий на День Киева: "Пробег под каштанами"

В День Киева 26 мая пройдет 27 Спортивно-благотворительный "Пробег под каштанами", в котором примут участие более 10 000 человек. Вместе с партнерами и спонсорами оргкомитет устраивает для киевлян настоящий праздник. Средства, собранные в рамках проекта, направляются на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Куда пойти на День города в Киеве: парусная регата

На Киевском речном вокзале, причал № 6, ко Дню Киева организована парусная регата. Посмотреть на это мероприятие можно с семьей или любимым человеком. Только не забудьте панамки!

Напомним, ранее мы писали, как и где можно интересно и с пользой провести выходные на День Киева – 25-26 мая.

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