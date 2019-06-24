Куда пойти на День молодежи в Киеве: ТОП лучших мероприятий в столице

Интересные мероприятия для Вас и ваших друзей

Куда пойти на День молодежи в Киеве Фото: Depositphotos

В июне мы отмечаем прекрасный праздник юности и веселья – День молодежи 2019. Это праздник – это отличный повод собраться вместе компанией и прекрасно провести время. Предлагаем список мероприятий, куда пойти на День молодежи в Киеве.

Смотрите видео, как знаменитости готовились к пляжному сезону:

Лето на ВДНХ

Лето на ВДНХ / vdng.ua

Адрес: ВДНХ

Это, наверное, главная пикник-зона города, с выступлениями стендап-артистов, музыкальными концертами, DJ-сетами, кинопоказами и другими активностями. Всего более полусотни локаций для празднования праздника – День молодежи 2019.

Сиеста в Арсенале

Сиеста в Арсенале / Скриншот из соцсети

Адрес: Мыстецький Арсенал

Сиеста в Арсенале – это дневные вечеринки у фонтана под кураторством независимых музыкальных медиа и инициатив 20ftRadio, TIGHT magazine, Comma, СЛУХ, Womens Sound Jammy Music Day Hacker. Здесь можно отдохнуть под выборки музыки, почитать у фонтана купленные на Книжном арсенале новинки и обсудить выставки за стаканом лимонада. Сюда можно приходить, чтобы вздремнуть в гамаке после субботы или потанцевать.

Circus Night Market Кураж Базар & Masterskaya

Circus Night Market Кураж Базар & Masterskaya / Скриншот из соцсети

Адрес: ВДНХ

Сюда можно прийти и на День Конституции, и на День молодежи. Посетителей ждет цирковое представление, на котором не будет дрессированных животных, но которое запомнится надолго. Помимо традиционного шопинга, фуд-корта и фотозон на мероприятии выступят Anta, Тома Рыбка (Счастливые люди), Jonathan Livingston, Lucas Bird, DJ SET LemOjOvie, Push’n’Pull LAYAH.

Фестиваль "Пікнік на Співочому" / скриншот из соцсети

Адрес: Співоче поле

С 28 по 30 июня Співочому полі проходит самый вкусный фестиваль лета – "Пикник на Співочому". Попробовать блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам различных кухонь мира, сочетая все это с авторскими напитками, под выступления кавер-бэндов и звездных гостей на сцене. В течение трех дней с утра вас ждут конкурсы и детская зона, вкусные фуд-корты, мастер-классы и многое другое.

Детская программа на теплоходе

Детская программа на теплоходе Фото: Depositphotos

Адрес: Почтовая площадь, причал № 10

Организаторы морской прогулки обещают, что никому скучать не придется. Здесь понравится не только детям, но и взрослым. Ведь жизнь на корабле бьет ключом — то корабль захвачен пиратами, то попал в шторм. Но смелая команда матросов все преодолеет и выйдет сухой из воды. Дети в увлекательной форме познакомятся с жизнью матросов и увидят настоящего капитана корабля. А взрослые смогут сделать кучу красивых фото и отдохнуть.

Напомним, ранее мы составили подборку мероприятий, куда пойти на на День Конституции Украины в Киеве.

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