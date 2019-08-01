Куда пойти на День Независимости 2019: интересные мероприятия

День Независимости можно отпраздновать дома или пойти на мероприятия в столице

Куда пойти на День Независимости Украины 2019 Фото: Depositphotos

Ежегодно День Независимости Украины отмечаем 24 августа. "Сегодня" уже сделали подборку интересных маршрутов, куда можно поехать на День Независимости Украины 24 августа всей семьей.

Смотрите видео о том, что будет в столице вместо парада:

Но, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости – посмотрите афишу мероприятий в этот день.

День Независимости Украины 2019: Забег в вышиванках

Место проведения: Русановская набережная, 24 августа, 8.00

Стоимость: 450 грн

Это яркий патриотический и семейный праздник, праздник единства. К участию в забеге на дистанции 100 м допускаются все желающие от двух лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья для участия в данном забеге. Медицинская справка не обязательна.

Выставка цветов ко Дню независимости Украины

Выставка цветов ко Дню независимости Украины Фото: Depositphotos

Место проведения: Певческое поле, 24 августа, 10.00

Стоимость: Вход свободный

24 августа откроется традиционная выставка цветов ко Дню независимости, которая будет посвящена топ-спортсменам, которые прославили Украину на весь мир и являются гордостью нации.

Главными героями цветочных инсталляций в этом году станут выдающиеся украинские спортсмены, среди которых: братья Кличко, Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Валерий Лобановский, Оксана Баюл.

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Куда пойти на День Независимости Украины: классик пикник. Украинская поэма

Место проведения: Национальный музей истории Украины, 24 августа, 19.00

Стоимость: Вход свободный

В День независимости Украины 2019, на площадке возле Национального музея истории Украины состоится концерт Классик пикник. Украинская поэма. Национальный ансамбль солистов Киевская камерата под управлением Валерия Матюхина исполнит музыку украинских композиторов. В программе произведения композиторов: Евгения Станковича, Дмитрия Бортнянского, Рейнгольда Глиэра, Ивана Карабица, Виктории Полевой.

День Независимости Украины 2019: парк "Киевская Русь"

Место проведения: село Копачёв, парк "Киевская Русь", 24-25 августа, 13:30

Стоимость: от 50 грн до 150 грн.

Киевлянам и гостям столицы предлагают провести выходные интеррактивно и со вкусом. В историческом парке пройдётт целое театрализованное действо – парад, трюки на боевых лошадых, стрельба огненными ядрами. Также желающие смогут принять участие в различных мастер-классах. Например, изготовить глиняную посуду, покататься на лошадях или попробовать себя в лучной стрельбе.

Напомним, День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. Именно 24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Именно с этого момента начался отсчет рождения нового государства и обретения Украиной свободы. Позже, 1 декабря 1991 года, был проведен всеукраинский референдум, на котором граждане страны высказали свое мнение по поводу самостоятельности и независимости Украины.

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