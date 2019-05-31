Куда пойти на День защиты детей 1 июня: афиша мероприятий

В первую очередь, можно составить план мероприятий, куда хотелось бы пойти

Куда пойти на день защиты детей 2019 Фото: Depositphotos

Международный день защиты детей традиционно празднуется 1 июня. Какая история праздника и чем он примечателен – Сегодня.Lifestyle писали ранее.

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Праздник День защиты детей в 2019 году припадает на выходной день. Поэтому, если вы не знаете, куда пойти с детьми в День защиты детей – предлагаем замечательную подборку мест и мероприятий, которые нужно посетить.

Куда пойти на день защиты детей 2019: Лето на ВДНГ

На ВДНГ вас ждут не только разнообразные локации: от BBQ-зон до фотопространства, от открытого бассейна до футбольных полей, от веревочного парка до проката квадроциклов. Но также на этих там пройдет феерия событий: Carbon Media Art Lab Lito, где можно научиться создавать арт-инсталляции, семейный STEM-фестиваль Robotica, праздник мороженого в пространстве Kacheli и многое другое.

Куда пойти с ребенком в Киеве на день защиты детей: зоопарк

Поход в зоопарк – это всегда праздник и не только для детей. Ребенок получит море удовольствия, ведь на территории зоопарка можно посмотреть не только животных, но и повеселится со взрослыми в развлекательных зонах, перекусить в зонах футкорта.

Мероприятия на день защиты детей в Киеве: представление "Тайны Изумрудного Города"

С 4 мая и до 30 июня в Национальном цирке Украины проходит шоу-программа при участии артистов-победителей международных цирковых фестивалей – Cirque de massy и феста в Монте Карло. "Тайны Изумрудного Города" – представление, на которое нужно идти с детьми. Программа – сочетание актерской игры с цирковым мастерством. Новейшее шоу насыщено опасными трюками, экстремальными фокусами. Начало представлений в 12.00, 16.00, 18.00.

Афиша мероприятий в день защиты детей: "Чилдрен кинофест"

С 29 мая по 7 июня пройдет Международный фестиваль искусства и кино для детей и подростков "Чилдрен кинофест". В субботу можно будет посмотреть немецкий фильм "Пиноккио", а в воскресенье и понедельник – картину "Феликс". Кроме того, детей от 7 до 15 лет ждут творческие мастер-классы по азам кинопроизводства от профессиональных педагогов.

Куда пойти на день зашиты детей в Киеве: фестиваль мороженого

С 30 мая по 1 июня пройдет событие, которые понравится и взрослым, и детям. Лучшие украинские производители мороженого и сладостей представят свою продукцию. Кроме любимых сладостей, для детей будет организована интересная равзлекательная программа: аттракционы, аквагрим и боди-арт, творческие мастер-классы и интерактивная игровая площадка.

Напомним, читайте сценарий на День защиты детей, придумывайте свои варианты веселых конкурсов, приколов и радуйте своих детей.

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