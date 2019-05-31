Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куда пойти на День защиты детей 1 июня: афиша мероприятий

В первую очередь, можно составить план мероприятий, куда хотелось бы пойти

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:14
Куда пойти на день защиты детей 2019
Куда пойти на день защиты детей 2019
Фото: Depositphotos

Международный день защиты детей традиционно празднуется 1 июня. Какая история праздника и чем он примечателен – Сегодня.Lifestyle писали ранее.

Смотрите видео о звездных детях в Instagram:

Праздник День защиты детей в 2019 году припадает на выходной день. Поэтому, если вы не знаете, куда пойти с детьми в День защиты детей – предлагаем замечательную подборку мест и мероприятий, которые нужно посетить.

Куда пойти на день защиты детей 2019: Лето на ВДНГ

На ВДНГ вас ждут не только разнообразные локации: от BBQ-зон до фотопространства, от открытого бассейна до футбольных полей, от веревочного парка до проката квадроциклов. Но также на этих там пройдет феерия событий: Carbon Media Art Lab Lito, где можно научиться создавать арт-инсталляции, семейный STEM-фестиваль Robotica, праздник мороженого в пространстве Kacheli и многое другое.

Куда пойти с ребенком в Киеве на день защиты детей: зоопарк

Поход в зоопарк – это всегда праздник и не только для детей. Ребенок получит море удовольствия, ведь на территории зоопарка можно посмотреть не только животных, но и повеселится со взрослыми в развлекательных зонах, перекусить в зонах футкорта.

Мероприятия на день защиты детей в Киеве: представление "Тайны Изумрудного Города"

С 4 мая и до 30 июня в Национальном цирке Украины проходит шоу-программа при участии артистов-победителей международных цирковых фестивалей – Cirque de massy и феста в Монте Карло. "Тайны Изумрудного Города" – представление, на которое нужно идти с детьми. Программа – сочетание актерской игры с цирковым мастерством. Новейшее шоу насыщено опасными трюками, экстремальными фокусами. Начало представлений в 12.00, 16.00, 18.00.

Афиша мероприятий в день защиты детей: "Чилдрен кинофест"

С 29 мая по 7 июня пройдет Международный фестиваль искусства и кино для детей и подростков "Чилдрен кинофест". В субботу можно будет посмотреть немецкий фильм "Пиноккио", а в воскресенье и понедельник – картину "Феликс". Кроме того, детей от 7 до 15 лет ждут творческие мастер-классы по азам кинопроизводства от профессиональных педагогов. 

Куда пойти на день зашиты детей в Киеве: фестиваль мороженого

С 30 мая по 1 июня пройдет событие, которые понравится и взрослым, и детям. Лучшие украинские производители мороженого и сладостей представят свою продукцию. Кроме любимых сладостей, для детей будет организована интересная равзлекательная программа: аттракционы, аквагрим и боди-арт, творческие мастер-классы и интерактивная игровая площадка.

Напомним, читайте сценарий на День защиты детей, придумывайте свои варианты веселых конкурсов, приколов и радуйте своих детей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День защиты детей: красивые поздравления и стихи Что подарить детям: интересные идеи для праздника
праздник день защиты детей зоопарк куда пойти Чилдрен Кинофест
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Самая вкусная закуска из капусты. Съедается очень быстро
Самая вкусная закуска из капусты. Съедается очень быстро
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Популярные статьи

Сегодня, 15:55Психология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

Сегодня, 15:29Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Сегодня, 13:39Fun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:35Wellness

Бананы: польза и вред для здоровья

Сегодня, 10:31Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Вчера, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Вчера, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

29 маяFun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

29 маяШоу-бизнес

"Помни об этом": Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост

29 маяТехно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

28 маяWellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

Новости партнеров

Беляши не впитывающие масло при жарке. Секреты приготовления
Беляши не впитывающие масло при жарке. Секреты приготовления
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Рецепт засолювання огірків на зиму хрустких
Рецепт засолювання огірків на зиму хрустких
Заготавливаем сырую аджику с хреном
Заготавливаем сырую аджику с хреном
Вкуснейшая картошка, запеченная в духовке
Вкуснейшая картошка, запеченная в духовке
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Печиво з сиру: рецепт несолодкої закуски
Печиво з сиру: рецепт несолодкої закуски
Самый вкусный рецепт. Оладьи кабачковые. Сразу делайте больше
Самый вкусный рецепт. Оладьи кабачковые. Сразу делайте больше
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь