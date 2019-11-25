Куда пойти на этой неделе в Киеве: афиша мероприятий

Интересные события недели, которые нельзя пропустить

Куда пойти на этой неделе в Киеве Фото: Pexels

Последняя неделя осени, последняя неделя ноября, последняя неделя перед зимой. Но это не повод сидеть дома и грустить, ведь в Киеве состоятся масштабные и крутые мероприятия, которые нельзя пропустить. И, если вы не знаете, куда пойти на этой неделе в Киеве, то предлагаем нашу подборку мероприятий.

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Более того, ждем в столице презентацию нового альбома Арсена Мирзояна, сольник Джамалы и концерт британских музыкантов Freak Power.

Фестиваль Jazz Weekend в культурном центре Freedom Hall

Jazz Weekend Фото: пресс-служба

Когда: 21-23 и 29 ноября, 19:00

Где: Freedom Hall, ул. Кирилловская, 134

Билеты: 390-2500 грн, билеты на каждый вечер приобретаются отдельно

Столичный джазовый фестиваль DоDж в этом году возвращается в новом формате – теперь он называется Jazz Weekend. Фестиваль продлится 21, 22, 23 и 29 ноября, а принимать его будет культурный центр Freedom Hall. Хедлайнерами станут дуэт из Нью-Йорка The Baylor Project, британские музыканты Incognito, исландцы Mezzoforte, а также экспериментальный проект обладателя "Грэмми", американского пианиста Боба Джеймса и украинского саксофониста Андрея Чмута.

Концерт Арсена Мирзояна во дворце "Украина"

Арсен Мирзоян Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Когда: 26 ноября, 19:00

Где: Дворец "Украина", ул. Б. Васильковская, 103

Билеты: 199-1449 грн

Певец недавно выпустил свой пятый лонгплей – альбом "Інгредієнт". Заглавная песня призывает каждого не быть ингредиентами в чужом блюде, а создавать свой собственный рецепт. Поговорить на эту философскую тему Мирзоян зовет поклонников во Дворец "Украина".

Рождественская Фабрика желаний

Рождественская Фабрика желаний Фото: Facebook

Когда: 27 ноября 2019 г, 10:00

Где: ВДНХ, павильон 2

Стоимость: 200 грн

В ноябре на ВДНХ начала свою работу уникальная Рождественская Фабрика Желаний. Там, на улочках бутафорского новогоднего городка, волшебные эльфы учат посетителей создавать блестящие елочные украшения, а параллельно рассказывают как сделать так, чтобы мечты исполнились. Домой гости унесут игрушку с главным пожеланием на 2020-й год.

Концерт Джамалы в Октябрьском дворце

Джамала Фото: пресс-служба

Когда: 30 ноября, 19:00

Где: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Билеты: 250-2590 грн

Вспомнить свои главные хиты за последние 10 лет певица зовет в большой зал Октябрьского дворца. Обязательно прозвучат композиции You're Made Of Love, The Great Pretender, "Крила", "Заплуталась". Не обойдется и без сюрпризов.

Концерт Лаймы Вайкуле во Дворце "Украина"

Певица Лайма Вайкуле Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Когда: 30 ноября, 19:00

Где: Дворец "Украина", ул. Б. Васильковская, 103

Билеты: 290-2250 грн

В этом году Лайма Вайкуле основала в Одессе фестиваль "Рандеву" и несколько раз с успехом выступила в разных украинских городах. В конце года она решила устроить киевским фанатам сюрприз. На большом концерте Лайма Вайкуле исполнит не только старые хиты и представит новые песни, но и споет несколько дуэтов со звездами, чьи имена держит в строгом секрете.

Напомним, 21 ноября в киевском Дворце спорта состоялся концерт любимца многих украинских женщин – Олега Винника.

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