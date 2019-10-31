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Куда пойти на Хэллоиун с детьми: афиша мероприятий

Хэллоиун можно отметить как 31 октября, так и пойти на тематические мероприятия на следующий день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:28
С самым мрачным праздником Хэллоуином!
С самым мрачным праздником Хэллоуином!
Фото: bonnycards

Наступил День Всех святых и вы все-еще не знаете куда пойти на Хеллоуин с детьми и где будут интересные представления? Тогда наша подборка мероприятий вам пригодится!

Кстати, узнайте, как украинские звезды относятся к Хэллоуину:

Афиша детских мероприятий на Хэллоуин 2019: ярмарки, выставки, интересные мероприятия:

Хэллоуин в цирке

Куда пойти на Хэллоуин с детьми
Куда пойти на Хэллоуин с детьми
Фото: Pixabay

Когда: 31 октября, 1 ноября 2019

Где: Киев, пл. Победы, 2, Национальный цирк Украины

Билеты: 200 грн.

Вас будет встречать жуткий цирк в стиле XVIII века с карликами, марионетками, фриками, акробатами, бородатыми женщинами, иллюзионистами, жуткими звуками и световыми эффектами. А в фойе помещения вас будут ждать.

Фестиваль уличной еды SCARY FOOD

Куда пойти на Хэллоуин с детьми
Куда пойти на Хэллоуин с детьми
Фото: facebook.com/ulichnayaeda

Когда: 2-3 ноября 2019

Где: Киев, ул. Беломорская, 1, Арт-завод Платформа

Билеты: онлайн – 150 грн, на входе – 250 грн. Вход для именинников, детей до 15 лет, многодетных мам, участников АТО, людей с инвалидностью бесплатный

Фестиваль уличной еды также не остался в стороне празднования Хэллоуина. Вас ждут детская зона с аквагримом и подарками, конкурс костюмов, фудкорт со "страшной" едой, зомби-забег, комната страха, пунш и танцы.

"Страшно сладкий фестиваль"

Куда пойти на Хэллоуин с детьми
Куда пойти на Хэллоуин с детьми
Фото: Facebook

Когда: 31 октября — 1 ноября

Где: Sky Family Park, ул. Генерала Ватутина, 2т

Билеты: 50 грн., дети до 12 лет — бесплатно

На территории Sky Family Park состоится самый крупный фестиваль сладостей в Украине – "Страшно сладкий фестиваль", а поскольку дата фестиваля совпадает с Halloween – фест будет дополнен костюмированным балом и массой развлечений для взрослых и детей. В программе мероприятия: грандиозная ярмарка сладостей, мастер-классы по изготовлению сладостей и пирогов, игры для детей, карвинг (вырезание из тыкв), квесты для взрослых, живая музыка и выступление, мастер-классы по сальсе, танго, латине, а также "теплая зона", где вы сможете выпить чай и кофе со сладостями и, конечно, множество фуд-кортов.

Французский Базар в Famille "Trеs Français"

Куда пойти на Хэллоуин с детьми
Куда пойти на Хэллоуин с детьми
Фото: Facebook

Когда: 31 октября — 1 ноября, 12.00 — 17.00

Где: Ресторан Tres Francais, ул. Костельная, 3

Осенний weekend на Французком Базаре в самом сердце Киева для всей семьи… В программе: жарка каштанов, благотворительный аукцион барных стульев, расписаных молодыми street-art-артистами, продажа картин и постеров street-art художников, а также "живая" музыка, фермерская ярмарка, киш-лорены и вкусная ароматная выпечка.

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Хэллоуин В Kidswill

Куда пойти на Хэллоуин с детьми
Куда пойти на Хэллоуин с детьми
Фото: Facebook

Когда: 31 октября, 10.00 — 21.00

Где: ТРЦ Art Mall, город профессий KidsWill, ул. Академика Заболотного, 37

Вы сможете посетить выставку коллекции кукол Monster High, чемпионат по радиоуправляемым машинкам Hot Wheels, веселую анимацию и тематические мастер-классы: дети смогут создать пластилиновый мультфильм, оригинальный декор к празднику Хэллоуина и необычные цветы, монстро-пиццу и многое-многое другое. Также специально для юных посетителей будут организованы тематические викторины и дискотека с яркими спецэффектами.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle предложили идеи макияжа, который легко можно сделать самим или попросить мастера-визажиста помочь вам перевоплотиться в сказочного или страшного персонажа.

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