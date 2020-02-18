Куда пойти на Масленицу в Киеве: афиша интересных мероприятий

Каждый сможет попробовать блины и повеселиться на гуляниях

Масленица на ВДНХ Фото: пресс-служба

Масленица, как известно, не имеет фиксированной даты и каждый год наступает в разные дни. Так, Масленица 2020 наступит 24 февраля и продлится целую неделю, до самого начала весны, 1 марта, завершаясь Прощеным Воскресеньем.

Узнайте, как развлекаются на масленичную неделю в мире:

Если вы не знаете, чем себя занять и куда пойти на Масленицу 2020 в Киеве, предлагаем перечень мероприятий, которые состоятся в эти дни.

Масленица на ВДНХ

Масленица на ВДНХ Фото: пресс-служба

Где : ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1 Когда : 29 февраля и 1 марта

: 29 февраля и 1 марта Билеты: бесплатный концерт, народные забавы и блины

В Киеве вот уже несколько лет праздник принято встречать на ВДНГ. В этом году масленичные выходные состоятся 29 февраля и 1 марта, и для гостей здесь приготовили много интересных активностей. К Масленице ВДНХ украсят снопами сена, соломенными фигурами животных и разноцветными лентами. В самом центре главной площади установят пятиметровое чучело — символ уходящей Зимы. Здесь же можно будет сделать селфи с веселыми ходулистами в якрих костюмах и на фоне тематических фотозон. На на фудкорте ВДНХ будут готовить блины все выходные. Начинки — самые разнообразные: мясные, рыбные, сырные, творожные и фруктовые. Для гурманов будут блины с баварскими сосисками, красной икрой и зеленью. Для детей — с добавлением меда, орехов и сладких топингов

Масленица 2020 в "Пирогово"

Масленица 2019 Фото: Depositphotos

Когда : 29 февраля-1 марта

: 29 февраля-1 марта Где : Национальный музей народной архитектуры и быта "Пирогово"

: Национальный музей народной архитектуры и быта "Пирогово" Билеты: 50 гривен

Здесь воссоздадут древний обряд Колодия, которого предки считали богом брака, любви, здоровья и согласия. Действо проходит на территории экспозиции "Среднее Приднепровье". На Певческом поле посетителей музея ждут разнообразные народные забавы: соревнования на бревне, катание на лошадях, перетягивание каната, "взбивание Зимы", меряие силой, а если будет снег, то и катание на санях, снежная крепость с боями снежками и другие конкурсы. На праздник приглашены фольклорные коллективы, которые споют народные песни и пригласят на танцы "Ойры", "Казачка", "Млына". Гостей будут угощать вкусными блюдами: варениками, блинами и компотом.

Масленица в Мамаевой Слободе

Масленица в Мамаевой Слободе Фото: mamajeva-sloboda.ua

Когда : 29 февраля

: 29 февраля Где : Мамаева Слобода, ул. Михаила Донца, 2

: Мамаева Слобода, ул. Михаила Донца, 2 Билеты: 120 гривен

Праздник тут отметят с украинскими варениками с творогом, как главным блюдом на Масленицу в казацкой Украине. Группа девчат, музыкантов и казаков создадут колоритную атмосферу казацкой Надднепрянщины. Каждой незамужней девушке или парню привяжут колодку к левой руке, чтобы они вынуждены были "выкупаться" (станцевать вместе с фольклорным коллективом). Народные гуляния пройдут как на выгоне, так и на Слободской ярмарочной площади, где будут вариться в здоровенных котлах вареники с сыром и казацкая каша тетеря.

Гуляния в парке Феофания

Фото: Pixabay

Когда : 29 февраля и 1 марта

: 29 февраля и 1 марта Где : парк Феофания, Академика Лебедева, 32

: парк Феофания, Академика Лебедева, 32 Билеты: вход в парк для детей до 16 лет ㅡ 10 гривен, для взрослых ㅡ 30 гривен.

Живописный парк на краю Киева тоже порадует гуляниями на масленицу. Красивая природа, множество фудкортов, развлечения для взрослых и деток ㅡ это все украсит ваш праздник. Организаторы праздника позаботились о теплых павильонах для проведения детских мастер-классов. Кроме этого на празднике приветствуется дресс-код, будет проводиться конкурс на лучший национальный костюм и веночек.

Парк партизанской славы

Что приготовить на Масленицу Фото: Depositphotos

Когда : 29 февраля и 1 марта

: 29 февраля и 1 марта Где : Парк партизанской славы, Славгородская 54

: Парк партизанской славы, Славгородская 54 Билеты: посещение парка и гуляния ㅡ бесплатно.

Один из самых больших парков Позняков ㅡ Парк партизанской славы на праздник подготовил развлекательную программу с выступлениями местных коллективов, покорением "Столба развлечений" (помните, что всех, кто достигнет верха столба, ждет приз), а еще обрядовым сжиганием чучела. Для полного счастья вас ждут разнообразная фуд-зона и уютные рестораны на территории парка.

Напомним, ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.