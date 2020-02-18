Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куда пойти на Масленицу в Киеве: афиша интересных мероприятий

Каждый сможет попробовать блины и повеселиться на гуляниях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:39
Масленица на ВДНХ
Масленица на ВДНХ
Фото: пресс-служба

Масленица, как известно, не имеет фиксированной даты и каждый год наступает в разные дни. Так, Масленица 2020 наступит 24 февраля и продлится целую неделю, до самого начала весны, 1 марта, завершаясь Прощеным Воскресеньем.

Узнайте, как развлекаются на масленичную неделю в мире:

Если вы не знаете, чем себя занять и куда пойти на Масленицу 2020 в Киеве, предлагаем перечень мероприятий, которые состоятся в эти дни.

Масленица на ВДНХ

Масленица на ВДНХ
Масленица на ВДНХ
Фото: пресс-служба

  • Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1
  • Когда: 29 февраля и 1 марта
  • Билеты: бесплатный концерт, народные забавы и блины

В Киеве вот уже несколько лет праздник принято встречать на ВДНГ. В этом году масленичные выходные состоятся 29 февраля и 1 марта, и для гостей здесь приготовили много интересных активностей. К Масленице ВДНХ украсят снопами сена, соломенными фигурами животных и разноцветными лентами. В самом центре главной площади установят пятиметровое чучело — символ уходящей Зимы. Здесь же можно будет сделать селфи с веселыми ходулистами в якрих костюмах и на фоне тематических фотозон. На на фудкорте ВДНХ будут готовить блины все выходные. Начинки — самые разнообразные: мясные, рыбные, сырные, творожные и фруктовые. Для гурманов будут блины с баварскими сосисками, красной икрой и зеленью. Для детей — с добавлением меда, орехов и сладких топингов

Масленица 2020 в "Пирогово"

Масленица 2019
Масленица 2019
Фото: Depositphotos

  • Когда: 29 февраля-1 марта
  • Где: Национальный музей народной архитектуры и быта "Пирогово"
  • Билеты: 50 гривен

Здесь воссоздадут древний обряд Колодия, которого предки считали богом брака, любви, здоровья и согласия. Действо проходит на территории экспозиции "Среднее Приднепровье". На Певческом поле посетителей музея ждут разнообразные народные забавы: соревнования на бревне, катание на лошадях, перетягивание каната, "взбивание Зимы", меряие силой, а если будет снег, то и катание на санях, снежная крепость с боями снежками и другие конкурсы. На праздник приглашены фольклорные коллективы, которые споют народные песни и пригласят на танцы "Ойры", "Казачка", "Млына". Гостей будут угощать вкусными блюдами: варениками, блинами и компотом.

Масленица в Мамаевой Слободе

Масленица в Мамаевой Слободе
Масленица в Мамаевой Слободе
Фото: mamajeva-sloboda.ua

  • Когда: 29 февраля
  • Где: Мамаева Слобода, ул. Михаила Донца, 2
  • Билеты: 120 гривен

Праздник тут отметят с украинскими варениками с творогом, как главным блюдом на Масленицу в казацкой Украине. Группа девчат, музыкантов и казаков создадут колоритную атмосферу казацкой Надднепрянщины. Каждой незамужней девушке или парню привяжут колодку к левой руке, чтобы они вынуждены были "выкупаться" (станцевать вместе с фольклорным коллективом). Народные гуляния пройдут как на выгоне, так и на Слободской ярмарочной площади, где будут вариться в здоровенных котлах вареники с сыром и казацкая каша тетеря.

Читайте также:
Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: ТОП-5 праздничных рецептов

Гуляния в парке Феофания

Фото: Pixabay

  • Когда: 29 февраля и 1 марта
  • Где: парк Феофания, Академика Лебедева, 32
  • Билеты: вход в парк для детей до 16 лет ㅡ 10 гривен, для взрослых ㅡ 30 гривен.

Живописный парк на краю Киева тоже порадует гуляниями на масленицу. Красивая природа, множество фудкортов, развлечения для взрослых и деток ㅡ это все украсит ваш праздник. Организаторы праздника позаботились о теплых павильонах для проведения детских мастер-классов. Кроме этого на празднике приветствуется дресс-код, будет проводиться конкурс на лучший национальный костюм и веночек.

Парк партизанской славы

Что приготовить на Масленицу
Что приготовить на Масленицу
Фото: Depositphotos

  • Когда: 29 февраля и 1 марта
  • Где: Парк партизанской славы, Славгородская 54
  • Билеты: посещение парка и гуляния ㅡ бесплатно.

Один из самых больших парков Позняков ㅡ Парк партизанской славы на праздник подготовил развлекательную программу с выступлениями местных коллективов, покорением "Столба развлечений" (помните, что всех, кто достигнет верха столба, ждет приз), а еще обрядовым сжиганием чучела. Для полного счастья вас ждут разнообразная фуд-зона и уютные рестораны на территории парка.

Напомним, ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника
блины Масленица мамаева слобода куда пойти парк Партизанской славы
Реклама

Новости партнеров

Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
Какие сигналы организма говорят о развитии рака
Какие сигналы организма говорят о развитии рака

Популярные статьи

Сегодня, 12:18Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Сегодня, 10:00Food

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 17:25Fun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

Вчера, 17:05Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 16:18Fun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

Вчера, 15:11Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

Вчера, 14:38Техно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

Вчера, 14:21Fun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:50Wellness

Лунный календарь стрижек на март 2020: когда можно стричь волосы

Вчера, 12:45Техно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

Вчера, 09:03Техно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

16 февраляШоу-бизнес

Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе: детали скандала

16 февраляШоу-бизнес

Вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся громкий скандал: все подробности

16 февраляТехно

Nikola Badger: "убийца" Tesla Cybertruck оказался красивее и мощнее

16 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 февраля: все знаки зодиака

15 февраляСтиль

Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
"Какой-то ад с лицом": Алла Пугачева шокировала внешним видом
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Что нужно есть, чтобы повысить уровень тестостерона
Что нужно есть, чтобы повысить уровень тестостерона
Експерти розповіли, кому не можна їсти апельсини та мандарини
Експерти розповіли, кому не можна їсти апельсини та мандарини
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год