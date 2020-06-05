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Куда пойти на Троицу-2020: афиша мероприятий на 6-8 июня

Сегодня, 18:26

Эти выходные могут стать незабываемыми для вас и ваших близких

Троица в 2020 году приходится на воскресенье, 7 июня. Дата празднования Святой Троицы тесно связана со Святой Пасхой, и наступает ровно через 50 дней после нее.

Благодаря тому, что Троица – государственный праздник, украинцы получают дополнительный выходной – понедельник, 8 июня. В Киеве на Троицу-2020 массовых гуляний не запланировано из-за продолжения действия карантинных ограничений. Однако есть множество мероприятий на выходные 6-8 июня, которые вы можете посетить с семьей, друзьями и любимыми.

Куда пойти на Троицу-2020 – афиша мероприятий в Киеве
Куда пойти на Троицу-2020 – афиша мероприятий в Киеве
Фото: unsplash.com

Как провести выходные на Троицу-2020: афиша на 6-8 июня

Национальный музей народной архитектуры и быта Пирогово

С 1 июня возобновил работу знаменитый музей, который находится в Голосеевском районе Киева. Теперь музей работает с 9:00 утра до 18:00. И взрослые, и дети могут насладиться увлекательной экскурсией в группе до 10 человек. Стоимость билетов стартует от 150 грн. На территории музея обязателен масочный режим, а также делают температурный скрининг.

Вы также можете взять с собой велосипеды, чтобы провести насыщенный отдых на природе.

Где: улица Академика Тронько, Киев.

Мероприятия в Киеве на Троицу-2020
Мероприятия в Киеве на Троицу-2020
Фото: etno-selo.com.ua

Мероприятия на Троицу-2020: комплекс Украинское село

Подарить атмосферу праздника и зарядить позитивным настроением обещают и в этно-комплексе Украинское село. Поскольку карантинные ограничения продолжают действовать, танцы, пения и некоторые обряды не будут проведены. Но на "Зелені свята" 7 июня в этно-комплексе пройдут Мастер-классы по народным ремеслам, экскурсия по музею, фотосессия возле тематической фото-зоны, праздничная служба в храме св. вмч. Димитрия Солунского, посещение теплиц "Украинские тропики". Также на территории комплекса будут звучать записи аутентичной и современной народной музыки.

Где: ул. Дмитриевская, 1, село Бузова

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Куда пойти на Троицу-2020: Чехов на Театральной площади

Пока не появилась возможность посещать спектакли в закрытом помещении, киевляне и гости столицы могут насладиться постановкой на уникальной площади Киевской Крепости под открытым небом. Это постановка сцены-монолога "О вреде табака" известного писателя и драматурга Антона Павловича Чехова в исполнении известного актера Олега Шушпанникова.

Во время спектакля организаторы гарантируют соблюдение мер безопасности, в том числе дистанцию между зрителями и актерами. Кроме того, спектакль можно посетить с детьми

Когда: 7 июня в 19:00.

Прогулка по ботаническому саду им.Гришка

Отправляясь с семьей или друзьями в парк, вам гарантировано положительное настроение и заряд бодрости на всю следующую неделю. С 11 мая 2020 года Национальный Ботанический сад снова открыл свои ворота для посетителей.

Однако важно помнить, что пребывать на территории парка можно в группе не более трех человек, нельзя находиться на территории детской площадки, а также обязательно соблюдение индивидуальных средств гигиены и профилактики.

Где: Киев, ул.Тимирязевская, 1

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Куда пойти в Киеве на Троицу-2020: ВДНХ

На длительные выходные в Киеве можно запланировать поход на ВДНХ, который собрал множество летних развлечений на одной территории. С детьми вы можете посетить Фэнтези-парк "Живые драконы и волшебные деревья" и увидеть масштабную выставку драконов из сказочных и фантастических историй. Для детей до 2-х лет посещение бесплатно.

Для любителей не стоять на месте и насладиться активностями на ВДНХ работает прокат велосипедов и самокатов, а также электроскутеров и мини-байков.

Также вас порадует посещение контактного зоопарка Animal Park, а веревочный парк SkyPark добавит в вашу жизнь приключений. Веревочный парк рассчитан как для взрослых, так и для самых маленьких посетителей.

Куда пойти в Киеве на Троицу-2020: ВДНХ
Куда пойти в Киеве на Троицу-2020: ВДНХ
Фото: vdng.ua

На ВДНХ открыто множество зон детских развлечений, трек для радиоуправляемых моделей Eco Track, студия декоративных растений Kitchen Garden, сад гамаков, зоны BBQ и множество других развлечений для детей и взрослых.

Ранее Сегодня.Lifestyle опубликовали яркие открытки, стихи и поздравления с праздником Троицы.

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