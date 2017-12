Куда пойти на выходных в Киеве: афиша мероприятий

Украинцы следующие три дня подряд будут отдыхать потому, что официально признали выходным 25 декабря. Если вы намерены хорошо отдохнуть в Киеве, то предлагаем несколько интересных событий, куда стоит сходить на этот уикэнд.

Новогодний вечер классической музыки

24 декабря ансамбль "Киевские солисты" сыграет в киевском Доме Архитектора праздничную классическую программу. Коллектив прославился на всю Европу. Это будет чудесное обворожительное зрелище.

Зимняя страна на ВДНХ

Праздничные локации для всей семьи на территории ВДНХ в рамках зимнего парка развлечений "Зимняя страна" затянут своими сюрпризами и новинками. Самый большой искусственный каток, ярмарка, резиденция Деда Мороза, выставки, рождественские представления и театр марионеток.

Главная елка страны. "Похититель Рождества"

Первая сцена страны приглашает Вас и детей на главную елку Украины. Спектакль "Похититель Рождества" – очень интересная, зрелищная и поучительная сказка! Ваши дети будут в восторге от действа, которое будет происходить на сцене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что подарить на Новый год: идеи для всех

Рождественская классика

Оркестр "Виртуозы Киева" выполнят прекрасную праздничную музыку бессмертных классиков: Вивальди, Шуберта, Чайковского, Баха, Моцарта. Накануне Рождества эта музыка заставляет поверить в чудо и звучит во всех соборах и филармонических залах Европы.

White Christmas. Leoband Orchestra

Новогоднее настроение и уютную атмосферу Рождества можно будет почувствовать с обновленной программой "White Christmas". Окунитесь в водоворот рождественских празднований со звучанием всемирно известных новогодних хитов: Frank Sinatra – "Let it snow", "Jingle Bells", "Santa Claus Is Coming To Town"; Elvis Presley – "Blue Christmas"; Andy Williams – "It's The Most Wonderful Time Of The Year"; Mariah Carey – "All I want for Christmas is you"; ABBA – "Happy New Year"; Wham! – "Last Christmas", и многих других праздничных композиций.

Lords of the Sound "Music is Coming"

Cимфонический оркестр Lords of the Sound с участием хора исполнит музыку из удивительного мира фэнтези, представленного в различных кинематографических и игровых проектах, объединенных под одной тематическим названием "Music is Coming".

Дух, магическую и мощность заложены в каждой ноте, в каждом движении дирижера и музыкантов, исполняющих саундтреки из культовых кинокартин: "Игра Престолов", "Викинги", "Мстители", "Чудо-женщина", "Алиса в стране чудес", "Аватар", "Властелин Колец", "Ван Хельсинг", "Хроники Нарнии", "Пираты Карибского моря", "Великая стена".

Экскурсия на фабрику елочных игрушек

Экскурсия на фабрику елочных игрушек позволяет сделать праздник своими руками и наполнить жизнь маленькими радостями. Подарите детям сказу — в предновогодние недели обязательно посетите фабрику елочных игрушек!

Всего в Украине есть четыре фабрики, которые делают новогодние украшения. Одна из самых известных – фабрика елочных игрушек под Киевом. Фабрика существует более 60 лет, а все украшения для новогодней елки изготавливаются здесь вручную.

Напомним, атрибутом Нового года считается елка, из-за которой часто ведутся споры, которую мы украшаем огоньками и игрушками. А домашние животные обычно делают из елки объект для своих игр: грызут гирлянды, играют с шарами, прыгают на ветки.