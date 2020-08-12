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Куда пойти в Киеве на этой неделе: лучшие события и мероприятия для незабываемого августа

Сегодня, 17:58

Узнайте, как провести завершение недели ярко и весело

В ближайшие дни в украинской столице состоится множество ярких и интересных мероприятий, показов фильмов и спектаклей. Новая афиша от Сегодня.Lifestyle поможет вам сделать последний месяц лета еще более незабываемым и удивительным. Планируете отдохнуть с семьей, провести романтический вечер с любимым человеком или же повеселиться с друзьями и сделать красивые снимки, в нашей подборке отличные варианты, куда пойти в Киеве.

Фестиваль кино "Открытая ночь. Дубль-23"

12 августа в Киеве стартовал фестиваль кино "Открытая ночь", который ежегодно открывает зрителям новые имена украинских талантливых кинематографистов. В этом году формат фестиваля был изменен, поэтому фильмы покажут онлайн. В программу фестиваля вошли дебютные и студенческие работы, состоится специальный показ фильма "Анна", который был снят в копродукции Украины, Израиля и Великобритании, а также ретроспектива ранних фильмов именитых украинских режиссеров.

Посмотреть все фильмы, а также отдать свой голос за любимую киноленту можно на официальном сайте кинофестиваля с 12 по 16 августа. А уже 14 августа состоится церемония награждения победителей традиционно на АРТ Причале.

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Спектакли иммерсивного театра uzahvati

THE TIME – любимый спектакль киевлян, который за 4 года показов закрепил за собой статус хита: зрители приходят на него семьями, рассказывают коллегам и знакомят иностранных гостей столицы. Группа зрителей из 33 человек путешествует по городу, следуя указаниям Голоса, который погружает их в сюжет, направляет и переносит в отдельный мир – мир Времени. Все события постановки THE TIME происходят здесь и сейчас, актерами становятся случайные прохожие, а сценой — любимый город.

Когда: 13, 15, 16, 18, 20, 22, 27 августа в 19:00.

Также в августе зрители смогут посетить спектакль Remote Kyiv – международное совместное представление команды uzahvati и самых громких и нестандартных в мире – немецкого театрального проекту Rimini Protokoll. Это и представление, и экскурсия, и компьютерная игра и перформанс одновременно. Постановка предлагает новый взгляд на город – взгляд искусственного интеллекта. Remote в Киеве второй год и уже успел стать легендарным.

Когда: 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27 августа в 19:00.

Спектакль Remote Kyiv
Спектакль Remote Kyiv
Фото: пресс-служба

"Киновернисаж под открытым небом". Летний кинотеатр под Шевченко

У киевлян и гостей столицы есть уникальная возможность посмотреть кино на большом экране в самом центре столицы. Возле памятника Шевченко в одноименном парке каждый вечер проходят показы фильмов до 15 сентября включительно. Среди фильмов: громкие премьеры, авторские работы, киноленты украинских режиссеров и успешные фестивальные фильмы.

Еженедельно обновляется расписание. Сегодня – день детского кино, а завтра, 13 августа, покажут подборку лент украинских режиссеров от организации СУК (Современное Украинское Кино).

Где: парк имени Тараса Шевченко

Фестиваль Петунии 2020

Провести теплые дни августа на природе с детьми можно в замечательном ландшафтном парке "Добропарк", где на огромной территории расположились 3D объекты с петуниями самых разных цветов. В парке также есть детские аттракционы, лаунж-зоны, места для пикника, фотозоны, аренда велосипедов и многое другое.

Где: с. Мотыжин, Киевская область

Фестиваль Петунии 2020
Фестиваль Петунии 2020
Фото: facebook.com/dobropark.ua

Открытие сезона в Новом Украинском Театре

В театре на Михайловской стартует 23-й театральный сезон, и уже 14 августа зрители смогут насладиться первым спектаклем – "Кефир, зефир и кашемир".

В театральной афише на август и спектакли для детей и семей, для подростков и для взрослых. Каждый зритель сможет выбрать тот, который придется ему по душе. Ознакомиться с афишей можно также на официальном сайте театра.

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