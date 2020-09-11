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Куда пойти в Киеве в этот уик-энд: афиша мероприятий на 12-13 сентября

11 сентября, 16:45

Подборка интересных событий для волшебных выходных

Сегодня.Lifestyle рассказывают о лучших событиях столицы, которые можно посетить с семьей, друзьями и детьми, чтобы провести сентябрьский уик-энд незабываемо и весело.

Kyiv horse show 2020

Федерация конного спорта Киевщины и Профессиональная Конная Лига проводят незабываемый зрелищный турнир по конкуру и эффектную шоу-программу. В этом году зрителей ждет совершенно новый формат, и, как обещают организаторы, еще более увлекательная и разнообразная show-программа, в которой: выступления конных каскадеров, зрелищное шоу от конной полиции, искусное выступление вольтижеров, прыжки на мощность и многое другое. Вход на шоу свободный,

Когда: 12 сентября в 14:00 и 13 сентября в 15:00

Где: КСК "Equides club", ул. Вишневая, 36, с. Лесники, Киевская обл.

Kyiv Horse Show 2020
Kyiv Horse Show 2020
Фото: facebook.com/fksk.org.ua

Выставка "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения"

С 9 сентября по 9 октября в Киеве в пространстве Dialog Hub покажут выставку социально-провокационного проекта "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения" фотографа Trisha. Поддержали идею и снялись в фотосессии в жанре ню украинские селебрити, среди которых: Ольга Сумская, Ирина Билык, Дима Коляденко, Монро, Василиса Фролова, дуэт Анна-Мария, Катя Бужинская, Анна Добрыднева и другие. Цель фотопроекта — показать красоту, свободу, смелость и сексуальность вне временных рамок и стереотипов, научить принимать и любить себя в любом возрасте. Вход на выставку бесплатный.

По словам фотографа, проект показывает, как на самом деле ничтожны некоторые общественные стереотипы, которые загоняют нас в депрессии и способствуют развитию комплексов. А съемка "Антиэйджизм" — это первый шаг на пути к формированию нового социального тренда на сексуальное тело в любом возрасте и развитию толерантности к свободной демонстрации тела, независимо от цифры в паспорте.

Когда: с 9 сентября по 9 октября с 10:00 до 19:00

Где: улица Владимирская, 43

Фотопроект
Фотопроект "Антиэйджизм"
Фото: пресс-служба

Picnic на Арт-завод Платформа

Стартует долгожданная серия уютных уик-эндов в дружеской атмосфере с яркими развлечениями, музыкой и вкусной разнообразной кухней.

Гостей ждут: зрелищное фаер-шоу, отдых в лаунж-зоне, активности на свежем воздухе, танцы под музыку крутых диджеев, кино под открытым небом, еда от самых популярных столичных гастро-брендов и многое другое.

Когда: 12-13 сентября

Где: Арт-завод Платформа

Литературный Кураж: Кураж и Yakaboo

Третий год "Кураж" и Yakaboo вместе создают книжный рай на втором этаже барахолки. В этом году в "Литературном Кураже" участвует более 50 издательств. Уникальные скидки, редкие издания и совсем новые, только выпущенные экземпляры — тут точно будет чем пополнить свою библиотеку. Среди издательств, представленных на барахолке: Yakaboo Publishing, издательство Ольги Фреймут "Snowdrop", ArtHuss, #книголав, Bookchef, издательская группа КМ-БУКС, издательство Старого Лева, Наш Формат, издательско-образовательный проект ПОРТАЛ, ArtBooks и другие. Кроме того, для гостей приготовили винтажную барахолку, мастер-классы и лекторий, а среди звездных спикеров – Нариман Алиев, Ирена Карпа, Вахтанг Кипиани, Лада Лузина, Владимир Федорин и многие другие.

Литературный Кураж и Yakaboo
Литературный Кураж и Yakaboo
Фото: facebook.com/kurazhbazar

Детей и взрослых ждут спортивные и творческие воркшопы, где вы сможете заказать свой портрет на Аллее художников, нарисовать свою планету вместе с Ингрет Костенко, научиться азам диджеинга в DJ Academy, принять участие в иммерсивном театре Uzahvati, пройти футбольную тренировку и даже сходить на массаж после рабочей недели.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться на официальной Facebook-странице "Куража", а также приобрести билеты онлайн.

Когда: 12 и 13 сентября

Где: 19-й павильон ВДНГ, проспект Глушкова, 1.

STEREO – иммерсивный спектакль для двоих

Если вы желаете сделать уик-энд по-настоящему незабываемым и побывать в действительно необычном и удивительном театре – команда uzahvati презентует спектакль для двоих зрителей, место действия которого — стадион. STEREO — новая иммерсивная постановка об отношениях между женщиной и мужчиной, и посмотреть ее могут только двое зрителей.

Суть иммерсивного спектакля STEREO в том, что пара зрителей становятся главными действующими лицами — им предлагают по-новому взглянуть на отношения и себя в них, прислушиваясь к голосу в наушниках и выполняя определенные действия. Символично и место действия, выступающее метафорической формой – круг.

STEREO – спектакль uzahvati
STEREO – спектакль uzahvati
Фото: facebook.com/zroblenouzahvati

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра uzahvati и выбрать место проведения.

Когда: ближайшие спектакли пройдут 12 и 13 сентября в разных уголках Киева

Где: стадион "Старт", стадион "Единство", НСК "Олимпийский", стадион "Спартак".

"Наибольший сырный маркет"

Устроить "сырные" выходные и встретить настоящую осень с кусочком вкуснейшего сыра и напитком можно на ежегодном "сырном маркете", который проводят "Всі. Свої". Организаторы мероприятия обещают, что гости смогут найти все, что лучше всего сочетается с сыром – от соусов до крафтового алкоголя. Будут представлены и овечьи, козьи, коровьи и буйволиные сыры, а также украинское вино и пиво, мед, варенье, полезные снеки, бакалея, деликатесы и многое другое.

Наибольший сырный маркет 2020
Наибольший сырный маркет 2020
Фото: facebook.com/vsi.svoi

Мероприятие проводится с соблюдением всех рекомендаций Министерства здравоохранения Украины. Вход свободный.

Когда: 12 и 13 сентября с 10:00 до 20:00

Где: ул. Десятинная, 12

Ранее мы рассказали о ТОП-8 национальных парках Украины, в которые можно отправиться на выходные.

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